State Street : désigne de nouveaux responsables pays en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg

State Street Corporation (NYSE : STT) a annoncé aujourd'hui avoir désigné de nouveaux responsables pays pour trois marchés européens : Andreas Niklaus a été nommé responsable pour l'Allemagne, Riccardo Lamanna pour le Luxembourg et Dagmar Kamber Borens pour la Suisse. Dans leurs régions respectives, ils seront chargés de développer les activités, d'accompagner l'engagement client, de faire éclore des talents et d'étoffer la marque et le réseau de marchés de la société, en plus de veiller au maintien de relations solides et proactives avec les autorités réglementaires.

Dagmar Kamber Borens a été désignée responsable pays pour la Suisse. Dagmar peut se targuer de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur bancaire. Plus récemment, elle a occupé le poste de présidente-directrice générale désignée et de responsable de Quintet Private Bank AG en Suisse. Elle a passé dix-huit ans chez UBS AG, où elle s'est illustrée à plusieurs postes de haute direction, dont celui de directrice financière du groupe pour l'Asie-Pacifique à Singapour et celui de directrice de l'exploitation de la Swiss Universal Bank chez Credit Suisse AG, où elle était chargée de la stratégie, des opérations/de l'IT, de la numérisation, des produits bancaires et du marketing.

Riccardo Lamanna, responsable d'Alpha Business Development dans la zone EMEA, responsable de l'entité juridique et membre du conseil d'administration de State Street Global Exchange GmbH, a été nommé responsable pays pour le Luxembourg. Il avait commencé à travailler chez State Street en 2010, dans le cadre de l'acquisition d'Intesa Sanpaolo, dont il a dirigé, avec succès, la filiale italienne et les services gérés internationaux aux Pays-Bas avant d'occuper son dernier poste en date.

Andreas Niklaus est désormais responsable pays pour l'Allemagne. Il avait rejoint State Street en 2003 pour diriger la Depotbank, et était parvenu à intégrer les activités de services de sécurité de la Deutsche Bank au sein de State Street Bank International GmbH. Andreas est directeur de l'exploitation depuis 2006 et, depuis peu, responsable des services internationaux en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. Il a également été à la tête des services de dépôt en Europe.

« Nos responsables pays sont essentiels à notre vision et à notre cheminement en vue de devenir des partenaires indispensables pour nos clients. Andreas, Riccardo et Dagmar apportent tous une longue expérience de terrain et sont tous extrêmement compétents pour diriger l'élaboration et l'exécution d'une stratégie de croissance à l'échelle de l'entreprise sur leurs marchés respectifs », a déclaré Jörg Ambrosius, premier vice-président et PDG de State Street pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Je suis ravi de travailler avec des dirigeants de ce calibre dans ces pays et sur ces marchés importants, afin de continuer à élargir nos activités en Europe et à approfondir nos relations avec les autorités de réglementation et les investisseurs institutionnels locaux. »

