State Street : renforce son équipe de direction avec le recrutement d'Ann Fogarty

State Street Corporation (NYSE : STT) a annoncé aujourd’hui la nomination d’Ann Fogarty en qualité de vice-présidente exécutive et de directrice adjointe du département Global Delivery. Elle sera responsable des opérations de conservation, de middle office, d’agence de transfert et de service client de State Street. Mme Fogarty rendra compte à Liz Nolan, vice-présidente exécutive et responsable du département Global Delivery. Elle rejoindra également le comité de gestion de State Street.

Mme Fogarty travaillait jusqu’alors chez BNY Mellon, où elle occupait dernièrement le poste de membre du comité exécutif en charge de la gestion de l’organisation Global Operations, du soutien à toutes les étapes du cycle de vie de l'investissement client et de la supervision d’une équipe de plus de 20 000 personnes. Elle a occupé divers postes de haut rang depuis son arrivée chez BNY Mellon en 1988. Elle a notamment été responsable des opérations d’investissement dans la région EMEA et directrice générale en charge de la fourniture de services de comptabilité de fonds, d’agence de transfert et de middle office pour les clients gérant des fonds mutuels, des ETF et des fonds alternatifs.

« Mme Fogarty apporte une importante expertise opérationnelle mondiale dans toutes les catégories de structures de fonds complexes et de juridictions », a expliqué Mme Nolan. « Elle a une bonne compréhension des besoins de nos clients et la profondeur et l'étendue de ses capacités, en particulier dans le domaine de la conservation et de la gestion de fonds, nous aidera à continuer de développer notre modèle opérationnel tout en offrant à nos clients des prestations et un service toujours de grande qualité. »

Mme Fogarty a une vaste expérience dans le pilotage d’initiatives intersectorielles de premier plan mondial dans tous les aspects du cycle de vie du trading. Elle a également une expérience étendue de l’environnement réglementaire mondial, ayant géré des équipes et des projets dans la région EMEA, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.

« J’attends avec impatience ce prochain chapitre de ma carrière et je me réjouis de travailler avec les équipes et les clients à travers le monde pour continuer de tirer parti de la solide base d’innovation et d’excellence dans le service mise en place par State Street », a déclaré Mme Fogarty.

