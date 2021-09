State Street : rachat des services aux investisseurs de BBH

State Street fait part d'un accord définitif avec Brown Brothers Harriman (BBH) pour lui racheter son activité de services aux investisseurs, dont les services de conservation, de comptabilité, d'administration de fonds, de marchés globaux et de technologie.



L'établissement financier va débourser 3,5 milliards de dollars en numéraire pour cette transaction, dont il attend la finalisation vers la fin de l'année 2021, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions usuelles.



'L'acquisition doit faire progresser la stratégie de State Street comme fournisseur de solutions d'externalisation d'entreprise', explique le groupe qui, du fait de cette transaction, relève son objectif de marge avant impôt à moyen terme à 31%.



