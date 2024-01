StateHouse Holdings Inc. est une entreprise canadienne de cannabis omnicanale à intégration verticale. Les activités de la société comprennent la vente au détail, y compris la vente directe au consommateur et la livraison, le traitement du cannabis, l'extraction et la fabrication de produits, y compris la production de produits de cannabis en marque blanche pour d'autres sociétés de cannabis, et la vente en gros, y compris la vente de fleurs de cannabis et de feuilles de cannabis sur le marché de la vente en gros. La société exploite environ 14 dispensaires en Californie du Nord et du Sud et un en Oregon, des installations de distribution à San Jose et Los Angeles, en Californie, et des installations de culture/production intégrées à Salinas et Greenfield, en Californie. Elle propose une gamme de marques de cannabis, notamment Fuzzies, Loudpack, King Pen, King Roll, Dimebag, Harborside, Harborside Farms, KEY, Terpene Station, Sublime et Urbn Leaf. En outre, la société accorde une licence pour la marque Smokiez en Californie.

Secteur Produits pharmaceutiques