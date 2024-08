Steel Authority of India Limited figure parmi les 1ers groupes sidérurgiques indiens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aciers plats (50%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ; - aciers longs (40%) : aciers marchands, fils machines, rails de transports en commun, etc. ; - produits en alliages (4%) ; - autres (6%) : notamment tubes, feuillards, plaques spéciales, etc. 95,5% du CA est réalisé en Inde.