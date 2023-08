Steel City Securities Limited est une société de courtage en valeurs mobilières pour les particuliers. La société exerce principalement l'activité de courtier en valeurs mobilières en négociant des titres sur diverses bourses et en agissant en tant que participant dépositaire. Ses segments comprennent le courtage en valeurs mobilières et les opérations DP et les opérations E-Governance. Son portefeuille d'activités diversifiées couvre les services des marchés des capitaux, les services de gouvernance électronique, le conseil en investissement sous forme de distribution de fonds communs de placement, d'obligations, de cartes de crédit, d'offres publiques initiales (IPO) et de dépôts fixes d'entreprise, le commerce des devises, le courtage de marchandises, la distribution d'assurances et les services des sociétés financières non bancaires (NBFC). Elle dispose d'un portail de courtage électronique en ligne ainsi que d'une application mobile appelée Steel City Smart, grâce auxquels la société fournit une plateforme de négociation en ligne à ses clients, soutenue par des conseils en investissement et des recherches sur les actions. Elle assure la distribution de produits d'assurance vie, non-vie et santé. La société propose également des services d'e-gouvernance.