Steel Dynamics, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'aciers au carbone. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente de produits en acier (66,2%) : produits plats en aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, poutrelles, aciers longs marchands, rails, profilés spéciaux, etc. ; - traitement et transformation des chutes d'acier et de métaux (21,3%) ; - production de composants en acier pour l'industrie de la construction non résidentielle (8%) : armatures, poutres, solives, palplanches, etc. ; - autres (4,5%).

Secteur Acier