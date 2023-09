Steel Strips Wheels Limited est une société basée en Inde qui fabrique des jantes en acier et des jantes en alliage utilisées dans les véhicules automobiles. Les produits de la société comprennent les jantes en acier, les jantes en alliage et les laminoirs à chaud. Ses produits dans la catégorie des roues en acier comprennent les roues sans chambre à air, les roues multi-pièces, les roues à grand évent, les roues à face semi-complète et les roues à poids optimisé (flow formed). Elle fournit des roues en acier et des roues en alliage pour les deux et trois roues, les roues de voitures et de véhicules utilitaires polyvalents, les roues de véhicules commerciaux, les roues de remorques et de caravanes à grande vitesse, les roues de tracteurs et autres. La société opère principalement en Inde et est également présente sur les marchés internationaux. Elle possède des installations de production à Dappar (Punjab), Oragadam (Tamil Nadu), Jamshedpur (Jharkhand), Mehsana (Gujarat) et Saraikela (Jharkhand).