Steel & Tube Holdings Limited est engagée dans la distribution et la transformation de produits en acier, de fixations et de planchers métalliques. Ses segments comprennent la distribution et l'infrastructure. Son activité de Distribution répond aux besoins de clients de divers secteurs, avec un panorama de clients allant du monde rural aux fabricants, aux manufacturiers et aux marchands. Dans le secteur de la distribution, l'accent est mis sur la distribution de produits en acier et d'éléments de fixation. Au sein de l'activité Infrastructure, son produit est principalement un produit en acier, qui est acheté et transformé/fabriqué dans des installations d'entreposage pour des clients de projets/contrats. Elle distribue et fabrique des produits en acier allant des écrous, des boulons, des clous, des tuyaux, des toitures et des clôtures de ferme aux produits en acier de construction utilisés dans la construction commerciale, tels que les pannes, les poutres, les poutrelles, les poutres universelles et les treillis sismiques. Elle s'engage sur des marchés et des projets dans les secteurs de l'infrastructure, de l'ingénierie lourde et légère et du secteur rural, entre autres.

Secteur Acier