Steelcase Inc. se consacre à l'aménagement de l'expérience de travail dans les environnements de bureau. La société, à travers ses marques Steelcase, AMQ, Coalesse, Designtex, HALCON, Orangebox, Smith System et Viccarbe, offre un portefeuille complet de produits et de services d'ameublement et d'architecture conçus pour aider les clients à créer des lieux de travail. Son portefeuille de mobilier comprend des systèmes d'ameublement, des sièges, des rangements, des bureaux fixes et réglables en hauteur, des bancs et des tables, ainsi que des produits complémentaires tels que des accessoires de travail, de l'éclairage, de l'alimentation mobile et des écrans. Ses produits d'assise comprennent des sièges de travail ergonomiques, des sièges pouvant être utilisés dans des environnements collaboratifs et décontractés, et des sièges spécialisés pour des marchés verticaux spécifiques tels que l'éducation et les soins de santé. Ses produits d'architecture d'intérieur comprennent des murs de hauteur totale ou partielle et des modules architecturaux autonomes. Ses services comprennent le conseil en stratégie pour les lieux de travail, les services de location et la gestion du mobilier et des actifs.