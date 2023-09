Steer Technologies Inc. est une société canadienne qui propose une plateforme technologique intégrée en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) qui permet de déplacer des personnes et de livrer des objets par le biais d'abonnements et de services à la demande. Les offres de la société se répartissent généralement en deux catégories : les offres par abonnement, dirigées par son entreprise phare d'abonnement aux véhicules électriques, STEER EV, et les services à la demande incorporant la livraison, le marché interentreprises (B2B), la livraison en tant que service (DaaS) et les entreprises de covoiturage. Son activité DaaS fournit une solution logistique flexible, permettant aux entreprises de répondre à l'évolution des demandes des clients et de rationaliser leurs opérations. Sa plateforme de covoiturage relie les passagers à des options de transport fiables. La plateforme de l'entreprise est également alimentée par EcoCRED, son moteur de big data, d'analyse et d'apprentissage automatique qui cherche à capturer, analyser, analyser et rendre compte des points de données clés de manière à mesurer l'impact de l'entreprise sur les réductions et les compensations de carbone.

Secteur Logiciels