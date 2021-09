Stef : Oddo relève son opinion après les semestriels

Oddo BHF relève son opinion sur Stef de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 103 à 115 euros, 'actant un retour à un momentum plus favorable', après une publication semestrielle supérieure à son attente.



Le bureau d'études ajuste en hausse son atterrissage annuel de marge et attend à présent un ROC de 160 millions d'euros soit une MOC de 4,6% et un résultat net part du groupe de 105 millions. Sa séquence de BPA est relevée en moyenne de 12%.



'Ces très bons semestriels et les perspectives plus encourageantes sur les prochains trimestres malgré encore quelques incertitudes dans la crise nous incitent à repasser positifs', affirme l'analyste qui juge en outre la valorisation 'extrêmement raisonnable'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.