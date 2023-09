STEF : objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Stef, avec un objectif de cours porté de 120 à 130 euros, jugeant la valorisation 'toujours très raisonnable', après la publication par le groupe de logistique de 'très bons résultats semestriels malgré un contexte difficile'.



Suite à cette publication, le bureau d'études ajuste en légère hausse son scénario de rentabilité 2023, s'attendant à présent un résultat opérationnel de 220 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 5%, et un résultat net part du groupe de 163 millions.



'Le business model résilient du groupe, sa capacité à préserver les marges dans un contexte moins évident et le M&A potentiel à venir nous incitent à rester très positifs sur le dossier', indique l'analyste en charge du dossier.



