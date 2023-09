La valeur du jour à Paris - Stef fait front dans un contexte difficile

Stef (+1,83% à 11,20 euros) échappe à la baisse du marché parisien grâce à la présentation de résultats meilleurs que prévu dans un contexte difficile. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée a enregistré un résultat opérationnel (Ebit) de 113,2 millions d'euros au premier semestre contre 103,9 millions d'euros, un an plus tôt. Ce dernier chiffre étant retraité de la cession de ses activités maritimes à CMA CGM.



Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 2,17 milliards d'euros " dans un contexte de baisse continue des volumes des produits alimentaires transportés en Europe ". Il a augmenté de 3,5% à périmètre constant.



Stef a bénéficié du dynamisme de ses activités internationales, dont l'Ebit est passé en un an de 32,9 millions d'euros à 45,9 millions d'euros. " Les pays d'Europe du Sud apportent la plus forte contribution à la progression du résultat ", a précisé la société.



Le résultat opérationnel de la France a reculé à 63,4 millions d'euros contre 68,3 millions d'euros, un an auparavant. Stef explique que l'activité de produits frais a été la plus impactée par la baisse des volumes en raison de l'inflation des prix des produits alimentaires.



" Le premier semestre 2023 marque un tournant stratégique important pour notre groupe qui s'est recentré sur son cœur de métier à la suite de la cession de ses activités Maritime ", a commenté le PDG Stanislas Lemor. " La période est également marquée par l'inflation du prix des produits alimentaires, qui continue de pénaliser la consommation ainsi que de la forte hausse des taux d'intérêt qui a accru les charges financières".



" Ces résultats montrent encore une fois que malgré la prudence du management, il arrive toujours à faire face aux situations difficiles ", a commenté TP ICAP. L'analyste a confirmé ainsi sa recommandation à l'Achat et son objectif de cours de 131 euros.