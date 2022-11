Stef : Carrefour accélère sur la livraison le jour même en Ile-de-France grâce à l'ouverture d'un nouvel entrepôt à Rungis, opéré en partenariat avec le Groupe STEF

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans près de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros en 2021. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Avec cette nouvelle plateforme, l'ambition de Carrefour est d'avoir une offre encore plus riche en produits frais (notamment en fruits et légumes) et de proposer rapidement une offre complémentaire premium de boucherie, de poissonnerie et de parapharmacie.

+15°C). Avec nos clients de l'industrie, de la distribution et de la restauration hors-domicile, nous œuvrons pour construire une supply chain toujours plus agile et connectée en réponse aux évolutions des modes de consommation et à la transformation des canaux de distribution, du commerce de proximité, à la grande surface et au e-commerce. Nous développons nos activités de transport, de logistique et de conditionnement en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Cela s'incarne dans notre démarche climat Moving Green qui met l'accent sur une mobilité durable et un froid plus responsable. STEF compte plus de 20 000 collaborateurs et près de 260 sites implantés dans 8 pays européens. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros.

Pour plus d'informations : www.stef.com