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Stef : Document AMF CP. 2022DD865704

10/10/2022 | 18:22
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2022DD865704

10 octobre 2022

FR0000064271 - DD153651

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Union Economique et Financière Société anonyme personne morale liée à Stanislas Lemor, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : STEF

LEI : 9695008BIKG0E486UL47

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000064271

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 74.9636 Euro

VOLUME : 352.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 74.9636 Euro

VOLUME : 352.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

STEF SA published this content on 10 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 October 2022 16:21:01 UTC.


© Publicnow 2022
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VE / CA 2022 0,49x
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Nbr Employés 21 187
Flottant 16,7%
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Stef : Graphique analyse technique Stef | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 116,23 €
Ecart / Objectif Moyen 44,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Stanislas Lemor Chairman & Chief Executive Officer
Ludovic Laporte Group Chief Financial Officer
Léon de Sahb Director-Information Systems & Purchasing
Murielle Lemoine Independent Director
Jean-François Laurain Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STEF-21.37%971
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.-27.44%29 066
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.-21.69%16 616
TFI INTERNATIONAL INC.-8.77%8 368
LANDSTAR SYSTEM, INC.-19.72%5 235
SAIA, INC.-41.39%5 200