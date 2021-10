Stef : KFC France renouvelle sa confiance à STEF

Communiqué de presse

Le 8 octobre 2021

KFC France renouvelle sa confiance à STEF

Partenaire de KFC France depuis 20 ans, STEF annonce le renouvellement de son contrat de prestations logistiques et transport avec la chaîne de restauration rapide.

L'expertise de STEF dans le secteur de la restauration hors domicile, ses offres de service sur toute la chaîne de valeur ainsi que la qualité de ses prestations ont été déterminantes dans ce renouvellement de confiance.

STEF va continuer d'assurer l'ensemble de la supply chain en tri-température surgelé, frais et sec de KFC France pour les produits alimentaires, d'hygiène et d'emballage. Elle couvre la gestion commerciale, la logistique et le transport pour 285 restaurants sur l'ensemble du territoire.

Engagés dans un processus de transition énergétique depuis de nombreuses années, STEF et KFC France vont travailler de concert à une supply chain plus verte avec notamment l'établissement de bilan carbone et le déploiement d'un projet de reverse logistics.

Cédric Losdat, Directeur général de KFC France, déclare : « Nous avons bâti une relation solide avec STEF qui a toujours su nous accompagner dans nos projets de croissance. Nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat avec l'assurance d'avoir des prestations qui font la différence afin de garantir à nos clients une qualité de service optimale ».

Alexandre de Suzzoni, Directeur général délégué des activités de restauration hors domicile de STEF a ajouté : « Nous sommes fiers de la confiance que KFC nous accorde pour accompagner son développement. Le renouvellement de ce contrat témoigne de l'engagement des équipes et de leur proactivité à apporter une réponse sur-mesureet de long-termeà notre client ».

À propos du Groupe STEF- www.stef.com

STEF est un pure player de la supply chain alimentaire. Notre mission est d'approvisionner les populations en produits alimentaires. Une responsabilité majeure qui s'appuie sur une histoire riche de plus de 100 ans. Aujourd'hui, STEF réunit un ensemble d'expertises sans équivalent qui en fait le leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C à +15°C). Avec nos clients de l'industrie, de la distribution et de la restauration hors-domicile, nous œuvrons pour construire une supply chain toujours plus agile et connectée en réponse aux évolutions des modes de consommation et à la transformation des canaux de distribution, du commerce de proximité, à la grande surface et au e-commerce. Nous développons nos activités de transport, de logistique et de conditionnement en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Cela s'incarne dans notre démarche climat Moving Green qui met l'accent sur une mobilité durable et un froid plus responsable. STEF compte 19 000 collaborateurs et 250 sites implantés dans 7 pays européens. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros.

Contact médias : catherine.marie@stef.com// Tél. +33 (0)6 35 23 10 88

A propos de KFC France

Filiale du Groupe Yum! Brands, KFC est présente en France depuis 30 ans et compte près de 285 restaurants répartis sur l'ensemble du territoire. Grâce à ses 12 000 collaborateurs, l'entreprise sert plus de 200 000 clients par jour. Spécialiste du poulet, KFC France propose à ses consommateurs une offre accessible fondée sur des produits de qualité.

Ceux-ci sont issus de filières d'approvisionnement rigoureusement sélectionnées et cuisinés selon des recettes uniques et un savoir-faire inimitable. KFC France est une entreprise engagée dans une démarche d'amélioration continue en matière de nutrition, de bien-être animal et d'environnement.

Contact Médias : KFC@apcoworldwide.com// Nicolas Hanin +336 17 96 74 13 // Jayadévi Cambacérès +336 13 27 49 35