Stef : Le Groupe STEF et le Groupe Nagel annoncent la finalisation de leur accord en Italie et en Belgique

Le Groupe STEF et le Groupe Nagel annoncent

la finalisation de leur accord en Italie et en Belgique

Paris/Versmold, 04 janvier 2021.

Suite à l'avis favorable rendu par les autorités de la concurrence allemande, le groupe STEF et le groupe Nagel annoncent avoir finalisé le 31 décembre 2020 leur accord portant sur l'acquisition par STEF des activités de Nagel-group en Italie et en Belgique. La seconde partie de cet accord, qui concerne spécifiquement les Pays-Bas, sera finalisée plus tard dans l'année.

En conséquence, les accords de distribution réciproques liant les deux groupes pourront se mettre en place dans ces deux pays. Ils permettront au Groupe Nagel d'utiliser le réseau de distribution du Groupe STEF pour ses opérations en Italie et en Belgique, et au Groupe STEF d'offrir à ses clients une meilleure couverture et de meilleurs services vers l'Europe Centrale (Allemagne) ainsi que l'Europe de l'Est et du Nord.

A propos du Groupe STEF

STEF est leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C

+15°C). Sa mission : être le trait d'union entre les producteurs et les distributeurs de produits alimentaires. STEF est présent dans 7 pays et compte 19 000 collaborateurs qui se mobilisent pour apporter des solutions sur mesure aux industriels de l'agroalimentaire, aux enseignes de distribution et aux acteurs de la restauration hors domicile, dans une démarche durable. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. L'action STEF est cotée sur Euronext Paris.

A propos du Groupe Nagel

Le groupe Nagel, spécialisé dans la logistique alimentaire et présent dans toute l'Europe, est basé à Versmold et emploie environ 13 000 personnes sur plus de 130 sites. Dernièrement, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros. Chaque jour, le groupe transporte des denrées alimentaires dans toutes les tailles de lots et classes de température. Qu'il s'agisse de produits surgelés, de viande, de produits laitiers, de café ou de confiserie - jour après jour, le Groupe Nagel contribue, au nom de l'industrie et du commerce, à garantir que les consommateurs de toute l'Europe trouvent les bonnes marchandises au bon moment et dans la bonne qualité dans les points de vente. Le Groupe Nagel apporte ainsi une contribution significative au succès de ses clients.