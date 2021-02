Stef : Le Groupe STEF lance son école de conducteurs routiers en partenariat avec l'AFTRAL

Paris, le 23 février 2021 - Le Groupe STEF - leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires - a décidé de lancer son école de formation externe et interne dédiée aux conducteurs routiers en partenariat avec l'AFTRAL, premier organisme de formation en transport et logistique en France.



Ce projet important pour le Groupe STEF répond aux enjeux d'attractivité du métier de conducteur. Il s'inscrit dans un programme de recrutement de 450 conducteurs routiers sur toute la France en 2021 pour répondre au développement de ses activités.

Chez STEF, le conducteur routier est un véritable technicien de la route et un ambassadeur de la marque auprès des clients de l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et la restauration hors-domicile. Personnage clé dans le développement commercial du groupe, il est au coeur de la démarche qualité pour une satisfaction client optimale. Son métier requiert un niveau de qualification élevé dans de nombreux domaines (conduite, sécurité, environnement…) qui s'acquiert par une formation pointue et une expérience terrain.

Afin de former ces perles rares dans le secteur du transport, le Groupe a décidé de lancer une formation qualifiante ouverte à tous (externe et interne à l'entreprise) qui comprend trois mois d'apprentissage théorique au sein de l'AFTRAL puis six mois sur l'un des sites STEF dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Elle se déroule sur 12 semaines (399 heures de formation et 35 heures d'examen) et est validée par un titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, diplôme d'état de niveau 3. La construction de l'ingénierie de formation s'est faite en étroite collaboration entre les équipes pédagogiques de l'AFTRAL et les experts métiers du Groupe STEF. L'animation des modules spécifiques au transport des produits alimentaires sous température contrôlée est réalisée par les conducteurs référents formateurs STEF.

Damien Chapotot, Directeur général délégué de STEF Transport a déclaré : « Attirer, recruter et former de nouveaux conducteurs ou accompagner les reconversions de nos salariés, ce sont autant de raisons qui nous ont poussés à créer l'école des conducteurs STEF. Grace au professionnalisme des équipes de l'AFTRAL, ce sont des femmes et des hommes avec un parcours complet en termes de savoir, savoir être et savoir-faire qui vont rejoindre le Groupe. Enfin, la rencontre entre des candidats externes et des candidats internes au Groupe est un point fort dans la formation car elle permet un partage et des échanges autour de notre culture d'entreprise avant même d'en faire partie ».

Loïc Charbonnier, Président Délégué Général de AFTRAL a confirmé : « Nous sommes ravis de participer à la création de l'école des conducteurs STEF, dans laquelle nous conjuguons nos atouts respectifs pour offrir de vrais parcours qualifiants, au plus proche des métiers de STEF : mutualisation des moyens pédagogiques et des sites de formation, mise en commun de nos moyens de sourcing externe, coréalisation par nos équipes pédagogiques. Un partenariat efficace et professionnel qui a rendu possible une réalisation rapide sur plusieurs régions. »