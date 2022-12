Stef : acquisition sur le marché du surgelé en Italie

A la suite d'une première prise de participation minoritaire fin 2021, Stef annonce l'acquisition par sa filiale en Italie, Stef Frozen Italia, du solde du capital d'Intermedia, société italienne tête du groupe de transport et de logistique SVAT, spécialisé dans le surgelé.SVAT opère un réseau constitué de quatre sites sous température dirigée. Son siège est situé à Nogarole Rocca, près de Vérone, dans une zone industrielle et logistique en plein développement où il possède et exploite un entrepôt frigorifique.L'acquisition de cette société, qui emploie environ 240 salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros, permet donc au groupe français de renforcer son leadership dans le surgelé en Italie, notamment en transport.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.