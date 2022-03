Stef : résultat net part du groupe en hausse de 51,2%

Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en hausse de +11,5% sur l'exercice 2021.



Le résultat opérationnel ressort à 154 ME en progression de +32%. Le résultat net part du groupe est en hausse de 51,2% à 110 ME.



' Une année marquée par une forte dynamique de croissance externe et l'implantation du Groupe au Royaume-Uni ' indique le groupe.



Le Conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'Assemblée générale du 28 avril 2022 le versement d'un dividende de 3 E par action, représentant un montant de 37 ME.



