Steico SE est une société basée en Allemagne et active dans le secteur de la construction. La société développe, produit et distribue des produits de construction écologiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Son portefeuille de produits se compose de solutions d'isolation pour les toitures, les murs secs, les plafonds et les planchers, notamment STEICOflex, une isolation flexible des cavités ; STEICOformwork, des poutres de coffrage robustes pour des solutions de coffrage économiques ; STEICOtherm, une isolation thermique solide pour les toitures, les murs et les éléments de couverture ; STEICOuniversal, un panneau de revêtement pour toutes les constructions ; STEICOfloor, un système d'isolation de sol protégeant de la chaleur et des bruits d'impact ; STEICOglulam, des éléments structurels d'ingénierie ; STEICOprotect, supprimant la nécessité d'une cavité ventilée permettant des constructions de murs plus minces, et STEICOunderfloor, une isolation des bruits d'impact, entre autres. Au 31 décembre 2011, elle opérait par le biais de sept filiales situées en Pologne, au Royaume-Uni et en France.

Secteur Sylviculture