Stelco Holdings Inc. est une entreprise canadienne qui se consacre à la production et à la vente de produits sidérurgiques. La société possède et exploite des installations sidérurgiques intégrées technologiquement avancées en Amérique du Nord. La société produit des aciers plats à valeur ajoutée, y compris des produits enrobés, prépeints, laminés à froid entièrement durs, des tôles laminées à froid entièrement traitées et des tôles laminées à chaud, ainsi que de la fonte brute et du coke métallurgique. Elle produit également avec un contrôle du calibre, de la couronne et de la forme, ainsi que des propriétés mécaniques uniformes à travers la bobine. Les produits d'acier de la société sont fournis à des clients des secteurs des centres de service de l'acier, de la construction, de l'automobile, de l'énergie, des appareils ménagers et des tuyaux et tubes au Canada et aux États-Unis. La société exerce ses activités à partir de deux installations : Lake Erie Works (LEW) près de Nanticoke, en Ontario, et Hamilton Works (HW) à Hamilton, en Ontario.

Secteur Acier