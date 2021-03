Stella-Jones Inc. : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières CAD USD EUR CA 2021 2 633 M 2 093 M 1 772 M Résultat net 2021 217 M 172 M 146 M Dette nette 2021 661 M 525 M 445 M PER 2021 14,9x Rendement 2021 1,43% Capitalisation 3 208 M 2 557 M 2 159 M VE / CA 2021 1,47x VE / CA 2022 1,41x Nbr Employés 2 190 Flottant 99,4% Prochain événement sur STELLA-JONES INC. 01/04/21 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 56,63 CAD Dernier Cours de Cloture 49,07 CAD Ecart / Objectif Haut 24,3% Ecart / Objectif Moyen 15,4% Ecart / Objectif Bas 4,95% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Éric Vachon President, CEO, Director & Media Contact Silvana Travaglini Chief Financial Officer & Senior Vice President Katherine A. Lehman Chairman Gordon Murray Vice President-Environment & Technology Mary L. Webster Independent Director