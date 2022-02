Stella-Jones Inc. : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière

Données financières CAD USD EUR CA 2021 2 700 M 2 135 M 1 858 M Résultat net 2021 224 M 177 M 154 M Dette nette 2021 759 M 600 M 523 M PER 2021 12,0x Rendement 2021 1,73% Capitalisation 2 651 M 2 096 M 1 824 M VE / CA 2021 1,26x VE / CA 2022 1,28x Nbr Employés 2 330 Flottant 99,9% Prochain événement sur STELLA-JONES INC. 09/03/22 Année 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 41,57 CAD Objectif de cours Moyen 51,81 CAD Ecart / Objectif Moyen 24,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Éric Vachon President, CEO, Director & Media Contact Silvana Travaglini Chief Financial Officer & Senior Vice President Katherine A. Lehman Chairman Gordon Murray Vice President-Research & Development Steve Larocque Vice President-Information Technology