RAPPEL : Stella-Jones tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre 2022

Données financières CAD USD EUR CA 2022 2 896 M 2 147 M 2 147 M Résultat net 2022 237 M 175 M 175 M Dette nette 2022 932 M 691 M 691 M PER 2022 10,7x Rendement 2022 1,94% Capitalisation 2 457 M 1 821 M 1 822 M VE / CA 2022 1,17x VE / CA 2023 1,15x Nbr Employés 2 490 Flottant 99,9% Graphique STELLA-JONES INC. Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 41,27 CAD Objectif de cours Moyen 49,14 CAD Ecart / Objectif Moyen 19,1% Dirigeants et Administrateurs Éric Vachon President, CEO, Director & Media Contact Silvana Travaglini Chief Financial Officer & Senior Vice President Katherine A. Lehman Chairman Gordon Murray Vice President-Research & Development Steve Larocque Vice President-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) STELLA-JONES INC. 3.15% 1 821 LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION -29.98% 3 933 CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED -1.39% 1 596 DEXCO S.A. -32.62% 1 441 CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. -17.20% 1 242 OENEO 5.53% 931