NOTICE ANNUELLE

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Le 14 mars 2024

TABLE DES MATIÈRES

RUBRIQUE 1 DATE DE LA NOTICE ANNUELLE ........................................................................................... 3RUBRIQUE 2 STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ .................................................................................................. 3

RUBRIQUE 3DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ................................................................... 3

3.1

HISTORIQUE TRIENNAL........................................................................................................................... 3

RUBRIQUE 4DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ................................................................................................ 5

RUBRIQUE 5 DIVIDENDES - TROIS DERNIERS EXERCICES COMPLETS .......................................... 25

5.1 DIVIDENDES - TROIS DERNIERS EXERCICES COMPLETS ......................................................................... 34

5.2 POLITIQUE ET RESTRICTIONS ................................................................................................................. 35

RUBRIQUE 6 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL ............................................................. 35

RUBRIQUE 7 MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES ............................................................. 35

7.1

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS .................................................................................................... 35

RUBRIQUE 8 ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ................................................................................. 36

8.1

NOM, ADRESSE, POSTE ET TITRES DÉTENUS ........................................................................................... 36

RUBRIQUE 9 OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE DU COMITÉ D'AUDIT ......................... 41

9.1 COMPOSITION DU COMITÉ D'AUDIT ET FORMATION ET EXPÉRIENCE PERTINENTES ................................ 41

9.2 MANDAT DU COMITÉ D'AUDIT .............................................................................................................. 42

9.3 POLITIQUES ET PROCÉDURES D'APPROBATION PRÉALABLE ................................................................... 43

9.4 HONORAIRES DES AUDITEURS EXTERNES .............................................................................................. 44

RUBRIQUE 10 AGENT DES TRANSFERTS ...................................................................................................... 44

RUBRIQUE 11 CONTRATS IMPORTANTS ...................................................................................................... 44

RUBRIQUE 12 INTÉRÊTS DES EXPERTS ........................................................................................................ 45

12.1 NOMS DES EXPERTS ............................................................................................................................... 45

RUBRIQUE 13 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ........................................................................... 45 ANNEXE « I » MANDAT DU COMITÉ D'AUDIT ............................................................................................. A-1

RUBRIQUE 1

DATE DE LA NOTICE ANNUELLE

La présente notice annuelle (« notice annuelle ») est datée du 14 mars 2024. Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans la présente notice annuelle sont énoncés en date du 31 décembre 2023.

RUBRIQUE 2

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

2.1 NOM ET CONSTITUTION

Stella-Jones Inc. (« SJI ») a été constituée sous la dénomination 2865165 Canada Inc. le 26 octobre 1992 selon le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et elle a changé sa dénomination sociale pour Stella-Jones Inc. le 19 février 1993. Les statuts de SJI ont été modifiés le 31 mars 1994 afin d'y supprimer les restrictions sur son statut de société fermée. Les statuts ont été de nouveau modifiés le 13 juin 1994 afin de fractionner la totalité des 100 001 actions ordinaires émises et en circulation en 6 200 000 actions ordinaires redésignées « actions ordinaires », de créer des actions privilégiées pouvant être émises en séries, d'annuler toutes les actions privilégiées autorisées mais non émises et de créer les actions privilégiées de série 1. Le 27 mai 1996, les statuts de SJI ont été à nouveau modifiés dans le but d'ajouter une disposition selon laquelle les administrateurs peuvent nommer un nombre limité d'administrateurs additionnels dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Le 1er janvier 2014, SJI a déposé des statuts de fusion attestant sa fusion avec sa filiale en propriété exclusive, I.P.B. - W.P.I. International Inc. Le 1er janvier 2015, SJI a déposé des statuts de fusion attestant sa fusion avec ses filiales en propriété exclusive, Stella-Jones Canada Inc. et Guelph Utility Pole Company Ltd. Le 1er janvier 2016, SJI a déposé des statuts de fusion attestant sa fusion avec ses filiales en propriété exclusive, Ram Forest Group Inc., Ramfor Lumber Inc., Ram Forest Products Inc. et Trent Timber Treating Ltd. Le 12 mai 2017, Stella-Jones a déposé des statuts de modification afin d'augmenter le nombre minimal et le nombre maximal d'administrateurs, les faisant passer à trois et à douze, respectivement.

Le siège social de SJI est situé au 3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300, Montréal (Québec) H4R 2J8.

2.2 LIENS INTERSOCIÉTÉS

Au 31 décembre 2023, Stella-Jones Corporation (« SJ Corporation ») et Stella-Jones U.S. Holding Corporation (« SJ Holding ») étaient les principales filiales de la Société.

Nom de la filiale Pourcentage d'actions comportant droit de vote appartenant à la société Territoire de constitution SJ Corporation 100 % Delaware SJ Holding 100 % Delaware

RUBRIQUE 3

DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ

À moins que le contexte n'indique un sens différent, « Stella-Jones », « SJI » et « la Société » s'entendent de Stella-Jones Inc. et de ses filiales.

3.1 HISTORIQUE TRIENNAL

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la production de produits industriels en bois traité sous pression. Elle fournit des poteaux en bois aux principales sociétés de services publics

d'électricité et entreprises de télécommunications à l'échelle du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer catégorie 1 et sur courtes distances ainsi qu'aux exploitants de chemin de fer commerciaux en Amérique du Nord. Stella-Jones fournit également des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction, et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d'œuvre traité et d'accessoires à usage résidentiel de première qualité qu'elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d'applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir le marché canadien par l'entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Le 19 novembre 2021, la Société a réalisé l'acquisition des actions de Cahaba Pressure Treated Forest Products, Inc. (« Cahaba Pressure »). Le prix d'achat a totalisé 66,0 millions de dollars américains, y compris le fonds de roulement, lequel était estimé à 8,0 millions de dollars américains. Cahaba Pressure fabrique, distribue et vend des poteaux, des traverses et des pieux de bois traité et non traité et fournit des services de traitement personnalisés, en recourant principalement à la créosote, au naphténate de cuivre et au pentachlorophénol, à son installation de traitement du bois à Brierfield, en Alabama. La Société a financé l'acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

Le 19 novembre 2021, la Société a réalisé l'acquisition des actions de Cahaba Timber, Inc.(« Cahaba Timber »), un producteur bien établi de poteaux et de pieux traités, principalement au moyen de l'ACC, de l'ACC jumelé à une émulsion (clair) et de l'ACC jumelé à une émulsion (brun) qui exerce aussi des activités d'approvisionnement en matières premières à son usine de traitement à Brierfield, en Alabama. Le prix d'achat a totalisé 36,5 millions de dollars américains, y compris le fonds de roulement, lequel était estimé à 4,0 millions de dollars américains. L'opération relative à Cahaba Timber a été financée au moyen des facilités de crédit existantes de la Société. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

Le 1er novembre 2022, la Société a réalisé l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de fabrication de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics de Texas Electric Cooperatives, Inc. (« TEC »), située à Jasper County, au Texas. La contrepartie totale associée à l'acquisition s'élève à 31,0 millions de dollars américains, incluant les stocks estimés à 4,0 millions de dollars américains. La Société a financé l'acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

Le 14 février 2023, Stella-Jones a fait l'acquisition des actifs d'écorçage et de séchage de poteaux de pin jaune du Sud d'IndusTREE Pole & Piling, LLC (« IndusTREE »), situés à Goodwater, en Alabama. Le prix d'achat était de 12,5 millions de dollars américains. La Société a financé cette acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

Le 16 juin 2023, la Société a fait l'acquisition de la quasi-totalité des actifs d'écorçage et de séchage de poteaux de pin jaune du Sud de Balfour Pole Co., LLC (« Balfour »), situés à Baconton, en Géorgie, pour une contrepartie totale de 15,0 millions de dollars américains. La Société a financé cette acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

Le 14 juillet 2023, la Société a acquis la quasi-totalité des actifs servant aux activités de fabrication de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics de Baldwin Pole and Piling Company, Inc., de Baldwin Pole Mississippi, LLC et de Baldwin Pole & Piling, Iowa Corporation (collectivement « Baldwin ») pour une contrepartie totale de 49,0 millions de dollars américains). Baldwin comprend deux installations de traitement de poteaux de pin jaune du Sud situées à Bay Minette, en Alabama, et à Wiggins, au Mississippi, ainsi que deux installations de produits finis situées à Des Moines, en Iowa, et à Pittsburgh, au Kansas. La Société a financé l'acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes. Étant donné que cette opération ne constituait pas une acquisition significative pour l'application de la partie 8 du Règlement 51-102, aucune annexe 51-102A4 (Déclaration d'acquisition d'entreprise) n'a été déposée à l'égard de cette acquisition.

RUBRIQUE 4

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

4.1 APERÇU GÉNÉRAL

La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité, soit la production et la vente de bois traité sous pression pour quelques groupes de produits différents (décrits ci-dessous), ainsi que des billots et du bois d'œuvre. Ses installations de traitement du bois sont situées dans les provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et du Québec, ainsi que dans les États américains de l'Alabama, de l'Arizona, de l'Arkansas, de la Géorgie, de l'Indiana, du Kentucky, de la Louisiane, du Mississippi, du Nevada, de l'Oregon, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, du Texas, de la Virginie, de Washington et du Wisconsin. De plus, la Société distille le goudron de houille et distribue les produits tirés de ce procédé à partir de sa distillerie de Memphis, au Tennessee.

4.2

DESCRIPTION DES GROUPES DE PRODUITS ET DES SERVICES

Poteaux destinés aux sociétés de services publics

La clientèle des poteaux pour lignes de transmission et de distribution est surtout constituée des sociétés régionales de télécommunications et d'électricité. Bien qu'il existe d'autres solutions, les poteaux en bois traité sont préférés en raison de leur durabilité (normalement de 40 à 50 ans ou plus) et leur coût relativement faible à l'achat, à l'installation et à l'entretien. De plus, les poteaux en bois peuvent être facilement percés et débités et facilitent l'entretien par les monteurs de ligne. Les poteaux en acier, en béton et en composite coûtent plus cher que les poteaux en bois dans la plupart des tailles, mais peuvent être utilisés à certaines fins. En raison des coûts plus élevés de ce type de poteaux et de caractéristiques comme leur conductivité, leur potentiel de corrosion, ainsi que leur difficulté d'entretien, leur peu de flexibilité et de maniabilité (perçage, usinage et montage), les poteaux en bois continuent d'être le premier choix des sociétés de services publics. Les câbles enfouis sont utilisés surtout dans les centres urbains où des infrastructures sont déjà en place sous terre, mais sont moins populaires dans les régions rurales en raison de leur coût plus élevé et de leur accès plus difficile. En 2020, la Société a lancé des poteaux destinés aux sociétés de services publics recouverts d'une couche extérieure intumescente résistant au feu, ce qui fournit aux produits une protection supplémentaire et une durée de vie utile prolongée dans les régions sujettes aux feux incontrôlés. Ces poteaux ont obtenu la faveur des services publics souhaitant renforcer leur infrastructure contre l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies.

Traverses de chemin de fer

La demande en traverses de chemin de fer est suscitée principalement par les mises à niveau et l'entretien régulier, et accessoirement par les activités occasionnelles de construction de nouvelles voies. Les dépenses en immobilisations au chapitre des améliorations des voies et des infrastructures devraient demeurer solides au cours des années à venir.

Un volume relativement stable de traverses neuves est nécessaire à des fins d'entretien, puisque, selon l'estimation de la direction, environ 1,5 % à 3,0 % de toutes les traverses sur les lignes en activité doivent être remplacées chaque année. En plus de satisfaire à la demande des sociétés ferroviaires de catégorie 1 en traverses de chemin de fer et poutres, la Société vend également des traverses et des poutres à des sociétés exploitant des lignes ferroviaires sur courtes distances, à des exploitants de chemins de fer commerciaux et à des entrepreneurs qui installent et réparent les lignes ferroviaires.

Bois d'œuvre à usage résidentiel

Cette catégorie se compose principalement de bois d'œuvre traité sous pression de qualité supérieure à usage résidentiel en vue de son utilisation pour les patios, les terrasses, les clôtures et d'autres applications extérieures, en plus de la distribution d'accessoires pour bois et substituts du bois. La Société fournit du bois d'œuvre à usage résidentiel au Canada, ainsi que dans le nord-ouest des États-Unis et en Alaska.

Produits industriels

Ces produits comprennent le bois pour les ponts ferroviaires, les croisements de rail, les pilotis pour constructions maritimes et les pieux de fondation ainsi que du bois de construction.

La Société fabrique également la créosote, un produit de préservation du bois, pour utilisation dans ses activités de traitement du bois, ainsi que d'autres produits à base de goudron de houille, comme le brai de toiture et le goudron routier, qui sont vendus à des clients tiers.

Billots et bois d'œuvre

Le secteur des billots comprend la vente des billots qui sont obtenus dans le cadre du processus d'approvisionnement de la Société et qui ne sont pas jugés aptes à être utilisés comme poteaux destinés aux sociétés de services publics. De plus, dans le cadre de ses activités en vue de fournir un volume suffisant de bois d'œuvre à usage résidentiel à des prix concurrentiels, la Société revend le volume excédentaire de bois d'œuvre sur les marchés locaux de la construction résidentielle.

4.3

DESCRIPTION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

La préservation est un procédé au moyen duquel le bois est protégé contre la décomposition et les insectes nuisibles grâce à l'imprégnation sous pression contrôlée de produits de préservation qui sont résistants aux organismes destructeurs du bois.

La fabrication comporte au moins deux étapes : le séchage du bois et l'injection du produit de préservation sous pression hydraulique. Les produits de préservation, qui sont tous approuvés par Santé Canada et par la Environmental Protection Agency des États-Unis, sont à base d'huile ou d'eau. Les matières premières sont formées du bois et des produits de préservation.

Au cours de la première étape du traitement, la teneur excédentaire en eau du bois est réduite avant de passer à l'imprégnation du produit de préservation. Cela s'accomplit au moyen du séchage à l'air ou au four ou au moyen d'un « conditionnement » dans l'autoclave de traitement lui-même.

Au cours de la deuxième étape, le traitement est réalisé sur des lots de bois semblables par l'essence, la forme et le degré d'humidité. Ces lots sont introduits dans l'autoclave où un vide ou une atmosphère sous pression est créé avant l'injection du produit de préservation. À la suite de l'injection du produit de préservation, la pression hydraulique est maintenue dans l'autoclave jusqu'à ce que le bois ait absorbé le produit de préservation à un degré prédéterminé. Une fois l'absorption terminée, le produit de préservation en excédent est retourné dans les réservoirs de stockage et il ne reste que quelques autres opérations à accomplir pour éviter la concentration du produit de préservation à la surface du bois avant de le retirer de l'autoclave.

4.4

ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION

La Société exploite seize installations de traitement du bois au Canada et vingt-neuf aux États-Unis. Au Canada, ces installations sont situées à Carseland (Alberta), Galloway, New Westminster et Prince George (Colombie-Britannique), Neepawa (Manitoba), Truro (Nouvelle-Écosse), Stouffville, Guelph, Peterborough, Shelburne, Kirkland Lake et South River (Ontario), et à Delson, Gatineau, Rivière-Rouge et Sorel-Tracy (Québec).

Aux États-Unis, elles sont situées à Bay Minette, Brierfield, Clanton et Montevallo (Alabama), Eloy (Arizona), Rison et Russellville (Arkansas), Cordele (Géorgie), Winslow (Indiana), Fulton (Kentucky), Alexandria, Converse et Pineville (Louisiane), Scooba et Wiggins (Mississippi), Silver Springs (Nevada), Eugene et Sheridan (Oregon), Dubois et McAlisterville (Pennsylvanie), Whitmire (Caroline du Sud), Lufkin et Jasper (Texas), Goshen et Warsaw (Virginie), Arlington et Tacoma (Washington), et Bangor et Cameron (Wisconsin).

La Société fabrique de la créosote, un produit de préservation du bois, à sa distillerie de goudron de houille de Memphis, au Tennessee.

La Société, à laquelle s'ajoute un vaste réseau de distribution à l'échelle nord-américaine, exploite des installations d'écorçage de poteaux au Canada et aux États-Unis, et de nombreuses entreprises d'écorçage de poteaux exploitées par des tiers fournissent des services à la Société tant au Canada qu'aux États-Unis.

Carseland (Alberta)

Construite en 1978, l'installation de Carseland sert à la production et à l'entreposage de poteaux destinés aux sociétés de services publics et de bois d'œuvre à usage résidentiel. Les activités d'exploitation comprennent un autoclave de traitement à base d'eau pour les poteaux, un système de traitement sous pression à préservateurs à base d'eau pour le bois d'œuvre, ainsi que deux tunnels de séchage et de stabilisation. En outre, on y retrouve un réservoir pour le traitement des bases de poteaux, une chaîne d'incision/de classement et une chaîne d'emballage du bois d'œuvre automatisée. La capacité de traitement annuelle totale atteint environ 147 000 m3. L'emplacement avantageux de l'usine facilite l'approvisionnement des marchés de l'ouest du Canada et des États-Unis en poteaux pour services publics. L'usine de traitement possède une voie d'évitement reliée à la ligne ferroviaire de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Limitée (le « CPKC ») et est soutenue par une exploitation forestière établie de longue date qui gère les tenures forestières de la Société en Colombie-Britannique et dont les bureaux administratifs se trouvent à Salmon Arm, en Colombie-Britannique.

Les dépenses en immobilisations engagées relativement à l'installation de Carseland au cours de l'exercice se sont établies à environ 530 000 $ et étaient principalement destinées à la conversion du système de traitement sous pression à base d'huile au pentachlorophénol de cette installation vers un système de traitement sous pression à base d'eau à l'arséniate de cuivre chromaté (« ACC ») (la « conversion vers l'ACC ») et à la mise à niveau des contrôles de l'usine de traitement.

Galloway (Colombie-Britannique)

Situé à Galloway (Colombie-Britannique), le site sert à la fabrication de poteaux destinés aux sociétés de services publics, dont les principaux procédés sont l'écorçage, l'entaillage, le modelage et le traitement. L'installation effectue le traitement sous pression de poteaux grâce à un autoclave de traitement sous pression et à un réservoir de traitement des bases de poteaux et est reliée à la ligne principale du CPKC. La capacité de production annuelle totale s'établit à environ 55 550 m3.

En 2023, les dépenses en immobilisations engagées relativement à l'installation de Galloway se sont établies à environ 2,0 millions de dollars et étaient principalement destinées au remplacement d'un parc de réservoirs, au canal lié aux tubes de l'échangeur numéro 1 et à des échangeurs thermiques de rechange.

Depuis qu'elle a cessé d'utiliser des produits de préservation à base d'huile en octobre 2023, l'installation a temporairement interrompu ses activités de traitement en attendant la réception des approbations pour les permis nécessaires aux activités de traitement utilisant d'autres agents de conservation.

New Westminster (Colombie-Britannique)

L'établissement de New Westminster utilise trois autoclaves de traitement à base d'huile et deux autoclaves de traitement à base d'eau ainsi qu'un tunnel de fixation, ayant une capacité de production annuelle totale s'établissant à plus de 88 000 m3. L'usine est également dotée d'une écorceuse de poteaux et d'un séchoir à bois à chargement double. L'usine produit surtout des poteaux et des pilotis destinés principalement au marché nord-américain. Située près de Vancouver, l'usine se trouve sur les lignes ferroviaires principales des réseaux du CPKC et de Burlington Northern Santa Fe (« BN »). Elle possède un accès facile par camion aux marchés nord-américains de l'Ouest, en plus des ports de l'Ouest pour les expéditions outre-mer.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, les dépenses en immobilisations ont totalisé environ 1,6 million de dollars et ont servi principalement à l'augmentation de la taille d'un autoclave de traitement, à une conversion vers l'ACC et à une conversion de deux autoclaves de traitement supplémentaires d'un système de traitement sous pression à base d'huile au pentachlorophénol vers un système de traitement sous pression à base d'huile à la créosote (la « conversion vers la créosote »).

Prince George (Colombie-Britannique)

L'usine de Prince George exploite deux autoclaves de traitement à base d'huile, un autoclave de traitement à base d'eau, un séchoir à bois et un tunnel de fixation. La capacité annuelle totale de traitement est d'environ 58 750 m3. L'installation comprend également une écorceuse de poteaux, un atelier de production de traverses de chemin de fer et une ligne de modelage et de classement de poteaux. L'usine produit surtout des poteaux et des traverses destinés aux secteurs ferroviaires et de services publics canadiens. Un embranchement, à l'usine, la relie à la ligne principale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »). On peut accéder par camion aux ports de la Colombie-Britannique pour les expéditions outre-mer.

Des dépenses en immobilisations d'environ 2,5 millions de dollars au cours de l'exercice ont servi principalement à un nouveau séchoir et au remplacement d'un réservoir.

Neepawa (Manitoba)

Située à Neepawa, au Manitoba, cette usine fabrique du bois d'œuvre traité, des poteaux traités utilisés en agriculture, ainsi que des poteaux destinés aux sociétés de services publics. L'usine est équipée d'une aire de classification et d'empilage du bois d'œuvre, de deux autoclaves de traitement (un utilisant l'azole de cuivre micronisé (« ACM ») comme produit de préservation pour le bois d'œuvre, l'autre utilisant l'ACC comme produit de préservation pour les poteaux), de trois tunnels de fixation et de stabilisation du bois d'œuvre et des poteaux, et d'un séchoir. La capacité annuelle totale de traitement est d'environ 115 000 m3.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, aucune dépense en immobilisations n'a été engagée à l'installation de Neepawa. Le site dispose d'un accès à distance au réseau du CPKC.

Truro (Nouvelle-Écosse)

Cet établissement comprend deux autoclaves à base d'huile et deux autoclaves pour produit de préservation à base d'eau, ce qui lui confère une capacité annuelle cumulée de traitement d'environ 70 000 m3. L'installation comprend également une ligne pour l'inspection, la coupe et l'entaillage de bois d'ossature et de bois de construction et un laboratoire de recherche entièrement équipé. L'usine produit principalement des poteaux destinés aux sociétés de services publics et du bois de charpente et utilise l'ACC comme produit

de préservation. Les autoclaves à base d'huile sont temporairement inutilisés, en attendant l'approbation d'un permis pour un remplacement au traitement à base d'huile au pentachlorophénol.

En 2023, des dépenses en immobilisations d'environ 460 000 $ ont été engagées à l'installation, principalement pour un nouveau réservoir de traitement à l'ACC et un nouveau tunnel de fixation aux fins du traitement à l'ACC.

L'usine fabrique à l'heure actuelle une grande variété de produits destinés aux secteurs de services publics, des télécommunications et au secteur industriel. Elle est située le long de la ligne principale du CN, avec un accès facile, par camion, aux marchés nationaux et américains et aux grands ports de l'Est pour les expéditions outre-mer.

Kirkland Lake (Ontario)

L'installation de Kirkland Lake est utilisée pour la production et l'entreposage de poteaux destinés aux sociétés de services publics. L'installation est dotée de deux autoclaves de traitement sous pression à base d'eau, d'une écorceuse de poteaux et d'un nouveau séchoir. La capacité de production annuelle totale est estimée à environ 21 400 m3.

L'installation de Kirkland Lake borde au nord et à l'est le système de chemin de fer Ontario Northland, ce qui facilite le transport de poteaux traités destinés aux sociétés de services publics des provinces du centre et de l'ouest du Canada.

En 2023, des dépenses en immobilisations d'environ 2,3 millions de dollars ont été engagées principalement pour la conversion à l'ACC, l'achèvement de la construction d'un nouveau séchoir, la remise en état du système à rails pour l'alimentation des autoclaves et la construction de nouveaux chariots utilisés pour le traitement afin d'augmenter la production et de faciliter la maintenance préventive.

Shelburne (Ontario)

L'installation de Shelburne se spécialise dans la fabrication de bois d'œuvre à usage résidentiel, sa production annuelle s'établissant à environ 230 000 m3. L'usine est équipée d'une aire de classification et d'empilage du bois d'œuvre, et comprend deux autoclaves de traitement utilisant l'ACM comme produit de préservation, une salle de séchage et une chaîne automatisée d'emballage pour le bois d'œuvre.

En 2023, les dépenses en immobilisations à l'installation se sont élevées à 4,9 millions de dollars. Ces dépenses ont été engagées principalement pour la construction d'un nouveau centre de distribution à l'installation, utilisé aux fins de ses activités de distribution d'éléments de terrasse en composite, et pour le remplacement d'une porte d'autoclave.

Stouffville (Ontario)

L'installation de Stouffville comprend quatre autoclaves de traitement utilisant l'ACM comme produit de préservation. Elle comprend également une usine de fraisage du bois pour les accessoires de terrasse, une aire de classification et d'empilage du bois d'œuvre et un séchoir afin de dégeler le bois d'œuvre gelé au cours de l'hiver. Cette installation produit annuellement environ 230 000 m3 de bois d'œuvre à usage résidentiel. Des bureaux pour le personnel de la comptabilité, de l'exploitation et des ventes se trouvent également sur le site.

L'installation produit du bois d'œuvre à usage résidentiel traité sous pression de qualité supérieure destiné à la construction de terrasses extérieures et de clôtures, des accessoires de bois usinés, comme des balustres de bois et des limons d'escalier, pour en rehausser l'apparence, ainsi que des systèmes de rampes destinés au secteur de la vente au détail de matériaux de construction.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, les dépenses en immobilisations à l'installation de Stouffville ont totalisé environ 4,2 millions de dollars, et étaient destinées principalement à la mise en place d'une salle de séchage pour le bois d'œuvre traité, à la réparation et à la remise à neuf de ses quatre autoclaves de traitement, y compris le remplacement de rails et de portes, à l'installation de bornes d'incendie et à la rénovation de divers immeubles de bureaux.

Guelph (Ontario)

Spécialisée dans le traitement de poteaux destinés aux sociétés de services publics, l'usine de Guelph possède trois autoclaves pour produits de préservation à base d'eau, quatre séchoirs à bois et deux tunnels de fixation aux fins du processus de traitement à l'ACC, la capacité de traitement annuelle totale frôlant les 85 000 m3. L'installation comprend également une chaîne d'incision/assemblage. L'usine profite de l'accès à une installation ferroviaire de chargement et de déchargement située à quelques minutes de son emplacement.

En 2023, des dépenses en immobilisations d'environ 7,5 millions de dollars ont été engagées, principalement pour l'augmentation de la capacité de traitement au moyen de l'installation d'un nouveau séchoir, une conversion à l'ACC, un nouveau système de filtration, de nouveaux chariots pour autoclaves, ainsi qu'une nouvelle entailleuse à poteaux pour la production de poteaux de cèdre.

Peterborough (Ontario)

L'installation de Peterborough comprend une usine de traitement du bois, une aire de classification et d'empilage du bois d'œuvre ainsi qu'un séchoir à bois afin de dégeler le bois d'œuvre gelé au cours de l'hiver. Elle produit annuellement environ 130 000 m3 de bois d'œuvre à usage résidentiel et est munie de quatre autoclaves de traitement utilisant l'ACM comme produit de préservation.

Des dépenses en immobilisations totalisant environ 1,9 million de dollars ont été engagées au cours de l'exercice, principalement en lien avec la première phase d'un projet de mise à niveau de l'aire de classification et d'empilage du bois d'œuvre et l'installation de salles de séchage pour le bois d'œuvre traité.

South River (Ontario)

Cette installation, qui se spécialise principalement dans le bois d'œuvre à usage résidentiel, comprend deux autoclaves de traitement à pression utilisant l'ACM comme produit de préservation, ainsi qu'une aire de classification et d'empilage et un atelier d'entretien. La capacité de traitement annuelle avoisine les 85 000 m3. L'usine de traitement possède une voie d'évitement reliée à la ligne principale du CN.

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, aucune dépense en immobilisations n'a été engagée pour l'installation de South River. L'usine a temporairement cessé sa production en septembre 2022 mais demeure fonctionnelle en tant qu'installation spécialisée offrant une capacité d'appoint.

Delson (Québec)

L'usine de Delson possède trois autoclaves de traitement pouvant utiliser des produits de préservation à base d'huile, deux autoclaves de traitement à base d'eau et deux séchoirs. La capacité totale de traitement est d'environ 100 000 m3 par année. L'usine possède deux ateliers pour les traverses de chemin de fer et un atelier pour les traverses d'aiguillage, qui comprennent des postes d'inspection, de coupe, d'incision et d'assemblage.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, des dépenses en immobilisations totalisant environ 7,1 millions de dollars ont été engagées à l'usine de Delson, principalement pour un nouveau système de tunnel de refroidissement et des améliorations liées au bâtiment.

10