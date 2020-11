Accueil Zone bourse > Actions > Toronto Stock Exchange > Stella-Jones Inc. SJ CA85853F1053 STELLA-JONES INC. (SJ) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Toronto Stock Exchange - 05/11 16:35:03 45.46 CAD +2.46% 15:47 STELLA JONES : Troisième Trimestre 2020 PU 15:47 STELLA JONES : Md&a t3-2020 PU 13:19 STELLA JONES : Résultats T3-2020 Stella-Jones Inc. a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Stella Jones : MD&A T3-2020 0 05/11/2020 | 15:47 Envoyer par e-mail :

RAPPORT DE GESTION Périodes de trois mois et neuf mois closes le 30 septembre 2020, comparativement aux périodes de trois mois et neuf mois closes le 30 septembre 2019 Le présent document constitue le rapport de gestion de Stella-Jones Inc. (le « rapport de gestion »). Dans le présent rapport de gestion, les termes « la Société » et « Stella-Jones » sont utilisés pour désigner Stella-Jones Inc. et ses filiales, à titre individuel ou collectif. Le présent rapport de gestion et les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société ont été revus par le comité d'audit et approuvés par le conseil d'administration le 4 novembre 2020. Le rapport de gestion passe en revue les développements importants, les résultats d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2020, en comparaison des périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2019. Le rapport de gestion doit être lu de concert avec les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société pour les périodes closes les 30 septembre 2020 et 2019 et les notes y afférentes, ainsi qu'avec les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le présent rapport de gestion contient des déclarations de nature prospective. Les déclarations prospectives englobent, sans s'y limiter, les prévisions financières et d'autres déclarations présentées à la rubrique intitulée « Mise à jour des perspectives » du présent rapport, qui sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société, ainsi que les attentes et les plans actuels de la direction (et pourraient ne pas convenir à d'autres fins). Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations de nature prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris l'incidence de la pandémie du coronavirus [COVID-19]), l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document et dans le plus récent rapport de gestion annuel et la plus récente notice annuelle de la Société. La direction de la Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements survenant après la date des présentes, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société sont présentés en dollars canadiens et sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IFRS ») et le Manuel des Comptables Professionnels Agréés du Canada (« CPA Canada ») Partie I ─ Comptabilité, applicables pour l'établissement d'états financiers intermédiaires selon, notamment, IAS 34, Information financière intermédiaire. À moins d'indication contraire, tous les montants mentionnés dans le présent rapport de gestion sont en dollars canadiens. Le présent rapport de gestion contient également des mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et il est peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures sont les suivantes : Le bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes
Le BAIIA : le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)
La marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante
Le résultat d'exploitation 1 La marge d'exploitation : le résultat d'exploitation divisé par les ventes de la période correspondante
Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés
La dette nette sur le BAIIA : la dette à long terme (y compris la partie courante), déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, divisée par le BAIIA des 12 derniers mois La direction considère que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d'exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu'elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires, notamment la notice annuelle ainsi que les rapports trimestriels et annuels de la Société, en visitant le site web de SEDAR au www.sedar.com. Les communiqués de presse et d'autres renseignements sont également disponibles à la rubrique Investisseurs du site web de la Société au www.stella-jones.com.

: les ventes moins le coût des ventes Le BAIIA : le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) La marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante Le résultat d'exploitation 1 La marge d'exploitation : le résultat d'exploitation divisé par les ventes de la période correspondante

: le résultat d'exploitation divisé par les ventes de la période correspondante Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés

La dette nette sur le BAIIA : la dette à long terme (y compris la partie courante), déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, divisée par le BAIIA des 12 derniers mois La direction considère que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d'exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu'elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires, notamment la notice annuelle ainsi que les rapports trimestriels et annuels de la Société, en visitant le site web de SEDAR au www.sedar.com. Les communiqués de presse et d'autres renseignements sont également disponibles à la rubrique Investisseurs du site web de la Société au www.stella-jones.com. NOS ACTIVITÉS Stella-Jones Inc. est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemin de fer à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès de détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels, notamment des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction, du bois pour les ponts et des produits à base de goudron de houille. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : SJ). Le 30 septembre 2020, la Société exploitait quarante usines de traitement du bois, douze installations d'écorçage de poteaux et une distillerie de goudron de houille. Ces installations sont situées dans six provinces canadiennes et dix-neuf états américains, et sont complétées par un vaste réseau de distribution à l'échelle nord-américaine. Le 30 septembre 2020, les effectifs de la Société s'élevaient à environ 2 300 employés. Stella-Jones possède plusieurs atouts qui devraient continuer à renforcer le positionnement stratégique et l'avantage concurrentiel de la Société dans le secteur du traitement du bois. Notons, entre autres, la capacité de la Société à servir ses clients à partir de plusieurs usines, une situation financière solide qui permet à la Société de constituer des stocks de bois vert et de les faire sécher à l'air libre en prévision d'importants contrats à long terme, une source d'approvisionnement en bois stable et établie de longue date ainsi qu'un enregistrement pour la production et la vente de créosote, un produit de préservation du bois. NOTRE MISSION Stella-Jones a pour objectif de s'élever au rang de chef de file en matière de performance dans l'industrie de la préservation du bois et d'être un modèle de société responsable, intègre et respectueuse de l'environnement. C'est en accordant la priorité à la satisfaction de la clientèle, à une gamme de produits de base et à des marchés clés, tout en misant sur sa capacité d'innover et d'optimiser ses ressources, que Stella-Jones entend atteindre ces objectifs. Stella-Jones s'est engagée à fournir à ses employés un milieu de travail stimulant, sécuritaire et respectueux de l'individu et également à récompenser la recherche de solutions, l'esprit d'initiative et la poursuite d'un rendement toujours meilleur. 2 FAITS SAILLANTS Aperçu général du troisième trimestre de l'exercice 2020 Les ventes ont progressé de 18 % au troisième trimestre de 2020 pour atteindre 742 millions de dollars, comparativement à 631 millions de dollars l'an dernier. Les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 90 millions de dollars et les ventes de billots et de bois d'œuvre ont enregistré une hausse de 21 millions de dollars. L'augmentation des ventes de bois traité sous pression résulte principalement des ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel qui ont profité du sommet historique des prix du bois d'œuvre sur le marché et d'une vigueur soutenue de la demande, jumelés à une progression des volumes et du niveau des prix dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. La montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché durant le trimestre explique aussi l'augmentation des ventes dans la catégorie des billots et du bois d'œuvre. Grâce à une forte croissance des ventes, le BAIIA a augmenté de 38 % au troisième trimestre pour atteindre un nouveau niveau record de 132 millions de dollars, ce qui représente une marge de 17,8 %, en hausse par rapport à 96 millions de dollars, ou une marge du BAIIA de 15,2 %, l'an dernier. Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020, Stella-Jones a utilisé les liquidités générées par ses activités d'exploitation pour réduire sa dette, racheter des actions, verser des dividendes et investir dans ses immobilisations corporelles. Au 30 septembre 2020, la situation financière de la Société était solide, avec un faible ratio de la dette nette sur le BAIIA des 12 derniers mois de 1,4 x. Faits saillants financiers du troisième trimestre de l'exercice 2020 Certains chiffres de périodes antérieures ont été ajustés afin de constater le montant brut des revenus tirés des frais de transport facturés aux clients lorsque la Société est le principal fournisseur de ce service. Ce changement de classement du coût des ventes vers les ventes n'a pas eu d'incidence sur les montants précédemment déclarés du résultat d'exploitation et du résultat net dans les états consolidés du résultat net. Veuillez consulter la Note 8 afférente aux états financiers condensés consolidés intermédiaires pour les périodes de trois et neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019. Indicateurs clés choisis (en millions de dollars, sauf les marges et le résultat par T3-20 T3-19 Variation ($) Variation (%) action (« RPA ») Résultats d'exploitation Ventes (1) 742 631 111 18 % Bénéfice brut (2) 147 110 37 34 % BAIIA (2) 132 96 36 38 % Marge du BAIIA (2) 17,8 % 15,2 % s.o. 260 pdb Résultat d'exploitation (2) 113 78 35 45 % Résultat net 79 54 25 46 % RPA - de base et dilué 1,17 0,78 0,39 50 % Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation 148 124 Activités de financement (134) (111) Activités d'investissement (14) (13) Situation financière Au Au Variation ($) 30 septembre 31 décembre 2020 2019 Stocks 968 971 (3) Dette à long terme (3) 520 605 (85) Obligations locatives (4) 132 118 14 Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Incluant la partie courante de la dette à long terme. Incluant la partie courante des obligations locatives. 3 Faits saillants financiers - neuf premiers mois de 2020 Indicateurs clés choisis Neuf Neuf Variation ($) Variation (%) (en millions de dollars, sauf les marges et le RPA) premiers mois premiers mois de 2020 de 2019 Résultats d'exploitation Ventes (1) 2 018 1 744 274 16 % Bénéfice brut (2) 361 288 73 25 % BAIIA (2) 315 254 61 24 % Marge du BAIIA (2) 15,6 % 14,6 % s.o. 100 pdb Résultat d'exploitation (2) 259 201 58 29 % Résultat net 176 135 41 30 % RPA - de base et dilué 2,60 1,96 0,64 33 % Flux de trésorerie Activités d'exploitation 201 73 Activités de financement (171) (25) Activités d'investissement (30) (48) Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Mise à jour concernant la pandémie de la COVID-19 Comme ses activités sont essentielles pour l'intégrité des chaînes d'approvisionnement des sociétés de services publics, des exploitants de chemins de fer et de l'industrie de la construction, Stella-Jones a poursuivi l'exploitation de l'ensemble de ses installations nord-américaines durant la pandémie de la COVID-19. La Société continue à renforcer les mesures mises en œuvre dans le but d'atténuer les risques pour la santé de ses employés, de ses partenaires commerciaux ainsi que des collectivités où elle est présente et d'éviter les perturbations. Ces mesures comprennent des pratiques rigoureuses d'hygiène et de nettoyage, des politiques de distanciation physique, des protocoles de surveillance médicale et de tests pour le retour au travail, des restrictions en matière de déplacements d'affaires et le retour au travail progressif des employés de bureau. À ce jour, la Société n'a pas subi d'interruptions importantes de ses activités d'exploitation ni engagé de hausses substantielles de coûts en raison de la COVID-19. Bien que les résultats de la Société soient demeurés robustes depuis le début de l'exercice, les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la demande pour les produits de la Société, ainsi que sur ses activités et sur celles de ses fournisseurs et de ses clients, demeurent incertaines et on ne peut les prévoir avec certitude à l'heure actuelle. La pandémie de la COVID-19 et les diverses mesures prises par les autorités gouvernementales et d'autres entreprises visant à réduire la propagation pourraient perturber, de manière directe ou indirecte, les activités d'exploitation de la Société et/ou celles de ses fournisseurs ou clients ce qui, en retour, aurait un impact négatif sur les activités commerciales, la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise à jour des perspectives » pour obtenir de plus amples renseignements. 4 RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS Le tableau qui suit présente les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux IFRS et les mesures les plus comparables des IFRS. Rapprochement du résultat net Périodes de trois mois Périodes de neuf mois avec le résultat d'exploitation et closes les 30 septembre closes les 30 septembre le BAIIA 2020 2019 2020 2019 (en millions de dollars) Résultat net de la période 79 54 176 135 Plus : Charge d'impôts sur le résultat 28 19 63 48 Charges financières 6 5 20 18 Résultat d'exploitation 113 78 259 201 Dotation aux amortissements 19 18 56 53 BAIIA 132 96 315 254 TAUX DE CHANGE Le tableau qui suit présente les taux de change moyens et de clôture applicables aux trimestres de Stella-Jones pour les exercices 2020 et 2019. Les taux moyens sont utilisés pour convertir les ventes et les dépenses des périodes visées, tandis que les taux de clôture sont utilisés pour convertir les actifs et les passifs des établissements étrangers ainsi que les actifs et passifs monétaires des opérations canadiennes libellés en dollars américains. Taux $ US/$ CA 2020 2019 Moyen Clôture Moyen Clôture Premier trimestre 1,34 1,42 1,33 1,34 Deuxième trimestre 1,39 1,36 1,34 1,31 Troisième trimestre 1,33 1,33 1,32 1,32 Quatrième trimestre 1,32 1,30 Exercice 1,33 1,30 Taux moyen : L'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien au cours du troisième trimestre de 2020, par rapport au troisième trimestre de 2019, a eu un impact positif sur les ventes, mais une incidence négative sur le coût des ventes.

Taux de clôture : Au 30 septembre 2020, l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, comparativement au 31 décembre 2019, a eu pour effet d'accroître la valeur des actifs et des passifs libellés en dollars américains, après conversion en dollars canadiens. 5 SURVOL DE L'INDUSTRIE DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER Comme le rapporte l'organisme Railway Tie Association (« RTA »), les achats de traverses de chemin de fer pour les huit premiers mois de 2020 se sont chiffrés à 13,0 millions de traverses, contre 13,7 millions de traverses pour la même période en 2019. Ainsi, les achats de l'industrie pour la période de douze mois close le 31 août 2020 ont atteint 17,8 millions de traverses. Le RTA calcule les achats effectués en se fondant sur l'écart entre la production mensuelle et l'évolution des stocks, à partir des données fournies par ses membres. Les stocks ont légèrement augmenté par rapport au 31 décembre 2019 et s'établissaient à 14,9 millions de traverses au 31 août 2020. Par conséquent, le ratio des stocks par rapport Source : Railway Tie Association aux ventes s'établissait à 0,83:1 au 31 août 2020, ce qui représente un niveau supérieur au ratio moyen de 0,78:1 observé au cours des dix années précédentes. RÉSULTATS D'EXPLOITATION Ventes Pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, les ventes ont atteint 742 millions de dollars, en hausse de 111 millions de dollars, soit 18 %, par rapport aux ventes de 631 millions de dollars réalisées lors de la même période l'an dernier. Si on exclut l'incidence positive de la conversion des devises de 5 millions de dollars, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 85 millions de dollars, soit 14 %, en raison principalement d'une augmentation des prix et de la demande dans les catégories du bois d'œuvre à usage résidentiel et des poteaux destinés aux sociétés de services publics, comme il est expliqué ci-après. L'augmentation des ventes de billots et de bois d'œuvre résulte de la montée significative des prix du bois d'œuvre sur le marché. Ventes Poteaux Traverses Bois Produits Total du Billots et Ventes (en millions de dollars, destinés aux de chemin d'œuvre à industriels bois traité bois consolidées sauf les pourcentages) sociétés de de fer usage sous d'œuvre services résidentiel pression publics T3-2019(1) 216 193 158 36 603 28 631 Incidence des taux de change 2 2 1 - 5 - 5 Croissance interne 32 (6) 61 (2) 85 21 106 T3-2020 250 189 220 34 693 49 742 Croissance interne % 15 % (3 %) 39 % (6 %) 14 % 75 % 17 % Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes se sont élevées à 2 018 millions de dollars, contre 1 744 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'incidence positive de la conversion des devises de 23 millions de dollars, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 231 millions de dollars, soit 14 %, et les ventes de billots et de bois d'œuvre ont augmenté de 20 millions de dollars, soit 25 %. La croissance des ventes de bois traité sous pression d'un exercice sur l'autre a été alimentée par une forte demande et une amélioration des prix dans les trois principales catégories de produits de la Société, 6 en particulier dans celle du bois d'œuvre à usage résidentiel tandis que l'augmentation des ventes de billots et de bois d'œuvre a été en grande partie due à la vigueur du marché du bois d'œuvre au troisième trimestre, comme il est expliqué ci-après. Ventes Poteaux Traverses Bois Produits Total du Billots et Ventes (en millions de dollars, destinés aux de chemin d'œuvre à industriels bois traité bois consolidées sauf les pourcentages) sociétés de de fer usage sous d'œuvre services résidentiel pression publics Neuf premiers mois de l'exercice 2019 (1) 602 555 410 96 1 663 81 1 744 Incidence des taux de change 10 9 3 1 23 - 23 Croissance interne 75 22 135 (1) 231 20 251 Neuf premiers mois de l'exercice 2020 687 586 548 96 1 917 101 2 018 Croissance interne % 12 % 4 % 33 % (1 %) 14 % 25 % 14 % Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Poteaux destinés aux sociétés de services publics Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 250 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse de 16 % par rapport aux ventes de 216 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante en 2019. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont enregistré une hausse de 32 millions de dollars, en raison d'une augmentation des volumes générés par des projets, ainsi que d'une hausse des prix de vente. L'amélioration des prix de vente découle de révisions à la hausse des prix en réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et d'une composition des ventes plus avantageuse, y compris l'incidence des volumes de vente plus importants de poteaux munis d'une enveloppe résistante au feu. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont représenté 34 % des ventes de la Société au troisième trimestre. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont élevées 687 millions de dollars, contre 602 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'effet de conversion résultant des fluctuations des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 75 millions de dollars, soit 12 %, grâce à des prix de vente plus avantageux et à une forte croissance des volumes. Traverses de chemin de fer Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 189 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, ce qui représente un recul de 2 % par rapport aux ventes de 193 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 6 millions de dollars, en raison principalement d'une baisse des volumes des exploitants de chemin de fer de catégorie 1, étant donné l'accélération observée au deuxième trimestre des programmes d'entretien de certains exploitants de chemin de fer de catégorie 1. La baisse des volumes des exploitants de chemin de fer de catégorie 1 a été en partie contrebalancée par une forte demande soutenue des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, à laquelle la Société a pu répondre grâce à un bon niveau de stocks de traverses non traitées. Dans l'ensemble, les prix de vente sont demeurés relativement inchangés par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes de traverses de chemin de fer ont représenté 25 % des ventes de la Société au troisième trimestre. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020, les ventes de traverses de chemin de fer ont atteint 586 millions de dollars, comparativement aux ventes de 555 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'effet de conversion résultant des fluctuations des devises, les ventes de traverses 7 de chemin de fer ont augmenté de 22 millions de dollars, soit 4 %, en raison principalement d'une composition des ventes plus avantageuse et de la vigueur soutenue de la demande des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1. Bois d'œuvre à usage résidentiel Les ventes dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 220 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse de 39 % par rapport aux ventes de 158 millions de dollars réalisées lors de la même période un an plus tôt. Cette progression substantielle des ventes est attribuable à la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché et à un accroissement des volumes, qui ont continué bénéficier des retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation domiciliaire durant la pandémie de la COVID-19. Les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel ont représenté 30 % des ventes de la Société au troisième trimestre. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel se sont élevées à 548 millions de dollars, en hausse de 34 % par rapport à celles de 410 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante en 2019. Produits industriels Les ventes de produits industriels se sont chiffrées à 34 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en baisse de 6 % par rapport aux ventes de 36 millions de dollars réalisées au troisième trimestre du précédent exercice, en raison principalement du calendrier des expéditions de produits destinés à des projets de ponts ferroviaires. Les ventes de produits industriels ont représenté 5 % des ventes de la Société au troisième trimestre. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020, les ventes de produits industriels se sont élevées à 96 millions de dollars, soit un niveau comparable à celui de la même période l'an dernier. Billots et bois d'œuvre Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d'œuvre se sont élevées à 49 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse de 75 % par rapport aux ventes de 28 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice, en raison principalement de la montée des prix du bois d'œuvre sur le marché. Les ventes de billots et de bois d'œuvre ont représenté 6 % des ventes de la Société au troisième trimestre. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes de billots et de bois d'œuvre se sont chiffrées à 101 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux ventes de 81 millions de dollars réalisées lors de la même période l'an dernier. La croissance, d'un exercice sur l'autre, résulte principalement de la progression des ventes au troisième trimestre. Répartition géographique des ventes Les ventes réalisées aux États-Unis se sont élevées à 486 millions de dollars, soit 66 % des ventes au troisième trimestre de 2020, ce qui représente une progression de 59 millions de dollars, soit 14 %, par rapport aux ventes de 427 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Cette progression des ventes est principalement attribuable à une amélioration des prix de vente et à une forte demande pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics et pour le bois d'œuvre à usage résidentiel. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes réalisées aux États-Unis se sont chiffrées à 1 367 millions de dollars, en hausse par rapport à 1 211 millions de dollars lors de la même période l'an dernier. Les ventes réalisées sur le marché canadien ont atteint 256 millions de dollars, soit 34 % des ventes au troisième trimestre de 2020, en hausse de 52 millions de dollars, ou 25 %, par rapport aux ventes de 204 millions de dollars effectuées au troisième trimestre l'an dernier. Cette augmentation est en grande partie attribuable à une hausse des prix de vente et de la demande pour le bois d'œuvre à usage résidentiel, ainsi qu'à un accroissement des ventes de billots et de bois d'œuvre. Pour les neuf premiers mois de 2020, les ventes réalisées au Canada se sont élevées à 651 millions de dollars, en hausse par rapport aux ventes de 533 millions de dollars effectuées lors de la période correspondante du précédent exercice. 8 Coût des ventes Le coût des ventes, incluant l'amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation ainsi que l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, s'est élevé à 595 millions de dollars, soit 80 % des ventes, au troisième trimestre de 2020. En comparaison, le coût des ventes s'était établi à 521 millions de dollars, ou 83 % des ventes, lors de la période correspondante du précédent exercice. L'augmentation, en dollars absolus, est en grande partie attribuable à la hausse des coûts du bois d'œuvre sur le marché, à une augmentation des coûts des matières premières pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics, de même qu'à un accroissement du volume des ventes. La dotation aux amortissements totale s'est élevée à 19 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, dont une tranche de 15 millions de dollars a été comptabilisée dans le coût des ventes, comparativement à une dotation aux amortissements totale de 18 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice, dont une tranche de 14 millions de dollars a été comptabilisée dans le coût des ventes. Le bénéfice brut a progressé pour atteindre 147 millions de dollars, soit 20 % des ventes, au troisième trimestre de 2020, comparativement à 110 millions de dollars, ou 17 % des ventes, lors de la période correspondante du précédent exercice. L'augmentation, exprimée en dollars absolus, est principalement attribuable à la hausse des prix de vente du bois d'œuvre à usage résidentiel qui a surpassé l'augmentation du coût du bois d'œuvre en raison de la hausse marquée des prix du bois d'œuvre sur le marché durant le trimestre, ainsi qu'à une plus forte demande pour le bois d'œuvre à usage résidentiel. L'amélioration des prix de vente, de la composition des ventes et des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics, a également contribué à l'augmentation de 37 millions de dollars du bénéfice brut. Pour les neuf premiers mois de 2020, le coût des ventes, incluant l'amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation ainsi que l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, s'est établi à 1 657 millions de dollars, soit 82 % des ventes. À titre comparatif, le coût des ventes s'était élevé à 1 456 millions de dollars, soit 83 % des ventes, lors de la même période l'an dernier. La dotation aux amortissements totale s'est chiffrée à 56 millions de dollars, dont une tranche de 46 millions de dollars a été comptabilisée dans le coût des ventes, comparativement à une dotation aux amortissements totale de 53 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice, dont une tranche de 42 millions de dollars a été comptabilisée dans le coût des ventes. Le bénéfice brut a progressé pour atteindre 361 millions de dollars, soit 18 % des ventes, pour les neuf premiers mois de 2020, comparativement à 288 millions de dollars, ou 17 % des ventes, lors de la période correspondante du précédent exercice. Frais de vente et d'administration Les frais de vente et d'administration au troisième trimestre de l'exercice 2020 se sont élevés à 32 millions de dollars, comparativement à 30 millions de dollars lors de la même période l'an dernier, incluant un amortissement de 4 millions de dollars pour les deux périodes. L'augmentation des frais de vente et d'administration est principalement attribuable à une hausse des dépenses de rémunération, y compris de la charge liée aux régimes de participation aux résultats ainsi que de la rémunération fondée sur des actions, en partie contrebalancée par une réduction des frais de déplacement durant la pandémie. Pour les neuf premiers mois de 2020, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 93 millions de dollars, incluant un amortissement de 10 millions de dollars, comparativement à 88 millions de dollars, incluant un amortissement de 11 millions de dollars, lors de la période correspondante du précédent exercice. Autres pertes et gains, montant net Le montant net des autres pertes subies au troisième trimestre de 2020 s'est élevé à 2 millions de dollars et est essentiellement lié à la réduction de valeur de certains actifs. Lors du trimestre correspondant de 2019, le montant net de 2 millions de dollars des autres pertes était constitué essentiellement d'une perte liée à l'incidence de la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel et le pétrole. 9 Pour les neuf premiers mois de 2020, le montant net des autres pertes s'est chiffré à 9 millions de dollars, comparativement à un montant net des autres gains de 1 million de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice et était essentiellement attribuable à l'incidence de la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel et le pétrole, ainsi qu'à la réduction de valeur de certains actifs. Charges financières Les charges financières se sont élevées à 6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse par rapport 5 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice. Pour les neuf premiers mois de 2020, les charges financières se sont élevées à 20 millions de dollars, en hausse par rapport à 18 millions de dollars lors de la même période l'an dernier. Résultat avant impôts et charge d'impôts Au troisième trimestre de 2020, le résultat avant impôts s'est élevé à 107 millions de dollars, soit 14 % des ventes, contre 73 millions de dollars, ou 12 % des ventes, lors de la période correspondante en 2019. La charge d'impôts sur le résultat a totalisé 28 millions de dollars, comparativement à 19 millions de dollars lors de la même période l'an dernier, ce qui représente un taux d'imposition effectif d'environ 26 %. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, le résultat avant impôts s'est élevé à 239 millions de dollars, soit 12 % des ventes, contre 183 millions de dollars, ou 10 % des ventes, lors de la période correspondante de 2019. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 63 millions de dollars, comparativement à 48 millions de dollars lors de la même période l'an dernier, ce qui représente un taux d'imposition effectif d'environ 26 %. Résultat net Le résultat net au troisième trimestre de 2020 s'est élevé à 79 millions de dollars, soit 1,17 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 54 millions de dollars, ou 0,78 $ par action diluée, lors de la période correspondante de 2019. Pour les neuf premiers mois de 2020, le résultat net se chiffre à 176 millions de dollars, soit 2,60 $ par action diluée, comparativement à 135 millions de dollars, soit 1,96 $ par action diluée, lors de la période correspondante du précédent exercice. 10 RÉSULTATS TRIMESTRIELS Les ventes de la Société suivent une tendance saisonnière. Les expéditions de poteaux destinés aux sociétés de services publics, de traverses de chemin de fer et de produits industriels sont plus élevées au cours des deuxième et troisième trimestres afin d'approvisionner en produits les utilisateurs industriels pour leurs projets d'entretien estivaux. Les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel suivent une tendance saisonnière semblable. À l'automne et à l'hiver, on observe une diminution de l'activité; par conséquent, les premier et quatrième trimestres affichent généralement des niveaux de ventes relativement moins élevés. Le tableau qui suit présente certaines données financières choisies des onze derniers trimestres de la Société : 2020 Pour les trimestres clos les 31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc. Total (en millions de dollars, sauf le RPA) Ventes (1) 508 768 742 BAIIA 63 120 132 Résultat d'exploitation 45 101 113 Résultat net de la période 28 69 79 RPA - de base et dilué 0,41 1,02 1,17 2019 Pour les trimestres clos les 31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc. Total (en millions de dollars, sauf le RPA) Ventes (1) 446 667 631 445 2 189 BAIIA 64 94 96 59 313 Résultat d'exploitation 46 77 78 41 242 Résultat net de la période 29 52 54 28 163 RPA - de base et dilué 0,43 0,76 0,77 0,41 2,37 2018 (2) Pour les trimestres clos les 31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc. Total (en millions de dollars, sauf le RPA) Ventes (1) 403 667 636 438 2 144 BAIIA 44 80 78 42 244 Résultat d'exploitation 35 71 68 32 206 Résultat net de la période 23 48 46 21 138 RPA - de base et dilué 0,33 0,69 0,66 0,30 1,98 Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Les chiffres comparatifs de l'exercice 2018 n'ont pas été retraités, comme l'y autorise IFRS 16, Contrats de location. ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Du fait que la majorité des actifs et des passifs de la Société sont libellés en dollars américains, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact important sur leur valeur. Ainsi, au 30 septembre 2020, l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, comparativement au 31 décembre 2019 (veuillez consulter la rubrique intitulée « Taux de change » à la page 5), a pour conséquence d'accroître le montant des actifs et des passifs libellés en dollars américains, après conversion en dollars canadiens. 11 Actif Au 30 septembre 2020, le total de l'actif s'élevait à 2 483 millions de dollars, contre 2 281 millions de dollars au 31 décembre 2019. L'augmentation du total de l'actif est en grande partie attribuable à une hausse de l'actif courant, comme il est expliqué plus bas. Veuillez noter que le tableau qui suit fournit des informations sur les actifs en utilisant certaines rubriques de l'état consolidé de la situation financière. Actif Au Au (en millions de dollars) 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Variation Créances 347 179 168 Stocks 968 971 (3) Autres actifs courants 49 42 7 Total de l'actif courant 1 364 1 192 172 Immobilisations corporelles 581 568 13 Actifs au titre du droit d'utilisation 130 116 14 Immobilisations incorporelles 115 115 - Goodwill 292 285 7 Autres actifs non courants 1 5 (4) Total de l'actif non courant 1 119 1 089 30 Total de l'actif 2 483 2 281 202 Les créances, déduction faite d'une provision pour les pertes de crédit attendues de moins de 1 million de dollars, se chiffraient à 347 millions de dollars au 30 septembre 2020, comparativement à 179 millions de dollars au 31 décembre 2019. L'augmentation est principalement attribuable à un accroissement des ventes au troisième trimestre de 2020, par rapport au quatrième trimestre de 2019, qui cadre avec l'évolution saisonnière habituelle de la demande, amplifié par de très fortes ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel. Dans le cours normal des affaires, la Société a une facilité à laquelle elle peut vendre, sans recours de crédit, des créances clients admissibles. Aucune créance n'était en cours en vertu de cette facilité au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019. Les stocks s'élevaient à 968 millions de dollars au 30 septembre 2020, en légère baisse comparativement à 971 millions de dollars au 31 décembre 2019. Ce léger recul est attribuable à la baisse des stocks de bois d'œuvre usage résidentiel résultant des fortes ventes réalisées au troisième trimestre, en grande partie contrebalancée par une hausse des stocks de traverses de chemin de fer non traitées découlant d'une amélioration de la disponibilité, ainsi que par l'effet de conversion des devises sur les stocks libellés en dollars américains. Compte tenu des longues périodes de temps nécessaires pour sécher le bois à l'air libre, qui peuvent parfois faire en sorte qu'il s'écoulera plus de neuf mois avant qu'une vente soit conclue, les stocks constituent un élément important du fonds de roulement et la rotation des stocks est relativement faible. De plus, d'importants stocks de matières premières et de produits finis sont nécessaires à certains moments de l'année afin de soutenir la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel. La Société entretient de solides relations d'affaires avec ses clients et conclut avec eux des contrats à long terme afin de mieux déterminer les besoins en stocks. La direction surveille continuellement les niveaux des stocks et la demande du marché pour ses produits. La production est ajustée en conséquence afin d'optimiser le rendement et l'utilisation de la capacité. Les immobilisations corporelles s'élevaient à 581 millions de dollars au 30 septembre 2020, comparativement à 568 millions de dollars au 31 décembre 2019. L'augmentation est attribuable aux achats d'immobilisations corporelles d'un montant de 23 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2020, ainsi qu'à l'effet de conversion des devises sur les immobilisations corporelles libellées en dollars américains, en partie contrebalancés par une dotation aux amortissements de 18 millions de dollars pour la période. Les actifs au titre du droit d'utilisation totalisaient 130 millions de dollars au 30 septembre 2020, comparativement 116 millions de dollars au 31 décembre 2019. La hausse est principalement attribuable à l'ajout d'actifs au titre du droit d'utilisation, ainsi qu'à l'effet de conversion des devises sur les actifs au titre du droit d'utilisation libellés 12 en dollars américains, en partie contrebalancés par une dotation aux amortissements de 28 millions de dollars pour la période. Les valeurs des immobilisations incorporelles et du goodwill atteignaient respectivement 115 millions de dollars et 292 millions de dollars au 30 septembre 2020. Les immobilisations incorporelles comprennent les relations clients, les ententes de non-concurrence, l'enregistrement de la créosote, les droits de coupe, le bois sur pied et les logiciels. Au 31 décembre 2019, les immobilisations incorporelles et le goodwill se chiffraient respectivement à 115 millions de dollars et 285 millions de dollars. La valeur des immobilisations incorporelles est demeurée inchangée du fait que les ajouts effectués durant la période, essentiellement pour l'implantation d'un nouveau progiciel de gestion intégrée, ainsi que l'effet de conversion des devises sur les immobilisations incorporelles libellé en dollars américains, ont été contrebalancés par une charge d'amortissement de 10 millions de dollars. L'augmentation de la valeur du goodwill est attribuable à l'effet de conversion des devises sur le goodwill libellé en dollars américains. Passif Au 30 septembre 2020, le total du passif de Stella-Jones atteignait 1 046 millions de dollars, en hausse par rapport 993 millions de dollars au 31 décembre 2019. L'augmentation du total du passif reflète essentiellement une hausse du passif courant, comme il est expliqué ci-après. Veuillez noter que le tableau qui suit fournit des informations sur les passifs en utilisant certaines rubriques de l'état consolidé de la situation financière. Passif Au Au (en millions de dollars) 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Variation Comptes créditeurs et charges à payer 217 136 81 Impôts sur le résultat à payer 28 1 27 Partie courante de la dette à long terme 13 7 6 Partie courante des obligations locatives 34 29 5 Autres passifs courants 16 9 7 Total du passif courant 308 182 126 Dette à long terme 507 598 (91) Obligations locatives 98 89 9 Autres passifs non courants 133 124 9 Total du passif non courant 738 811 (73) Total du passif 1 046 993 53 Le passif courant se chiffrait à 308 millions de dollars au 30 septembre 2020, contre 182 millions de dollars au 31 décembre 2019. Cette variation est principalement attribuable à une augmentation de 81 millions de dollars des comptes créditeurs et charges à payer qui cadre avec l'accroissement du volume d'affaires au troisième trimestre de 2020, de même qu'à une hausse des impôts sur le résultat à payer attribuable en grande partie à un accroissement de la rentabilité et au calendrier des acomptes provisionnels pour les impôts. La dette à long terme de la Société, y compris la partie courante, se chiffrait à 520 millions de dollars au 30 septembre 2020, contre 605 millions de dollars au 31 décembre 2019. Cette réduction est en grande partie attribuable au remboursement de la dette, en partie contrebalancé par l'effet de conversion des devises sur la dette long terme libellée en dollars américains. Au 30 septembre 2020, le ratio de la dette nette sur le BAIIA des douze derniers mois avait diminué pour s'établir à 1,4 x. Le 24 février 2020, la Société a obtenu une prolongation d'un an, soit jusqu'au 27 février 2025, de sa facilité de crédit rotatif non garantie. Cette prolongation a été obtenue par un amendement à la sixième entente de crédit amendée et mise à jour intervenue en date du 3 mai 2019. Toutes les modalités et conditions demeurent essentiellement inchangées. Au 30 septembre 2020, un montant de 227 millions de dollars (170 millions de dollars US) était disponible en vertu des facilités de crédit syndiquées de 565 millions de dollars (425,0 millions de dollars US) de la Société. En 13 outre, la Société avait des liquidités de 16 millions de dollars (12 millions de dollars US), qui sont présentées en réduction de la dette à long terme, ainsi qu'une facilité à demande inutilisée de 67 millions de dollars (50 millions de dollars US), selon des conditions similaires à celles prévues à la convention de crédit syndiquée. Au 30 septembre 2020, la Société respectait toutes les clauses restrictives relatives à sa dette, ses obligations de déclaration et ses ratios financiers. Capitaux propres Les capitaux propres s'établissaient à 1 437 millions de dollars au 30 septembre 2020, comparativement à 1 288 millions de dollars au 31 décembre 2019. Capitaux propres Au Au (en millions de dollars) 30 septembre 31 décembre 2019 Variation 2020 Capital-actions 217 217 - Résultats non distribués 1 098 968 130 Cumul des autres éléments du résultat global 122 103 19 Total des capitaux propres 1 437 1 288 149 L'augmentation des capitaux propres au 30 septembre 2020 est attribuable au résultat net de 176 millions de dollars réalisé au cours des neuf premiers mois de 2020, ainsi qu'à une augmentation du cumul des autres éléments du résultat global de 19 millions de dollars, découlant principalement de la conversion de devise des établissements étrangers et de la dette à long terme désignée comme couverture des investissements nets dans des établissements étrangers. L'augmentation a été en partie contrebalancée par le versement de dividendes d'un montant de 30 millions de dollars et par une réduction de 15 millions de dollars des capitaux propres découlant du rachat d'actions. Le 4 août 2020, la Bourse de Toronto a accepté l'avis d'intention de Stella-Jones de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« avis »). Aux termes de l'avis, Stella-Jones peut, au cours de la période de douze mois commençant le 10 août 2020 et se terminant le 9 août 2021, acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, la Société a racheté aux fins d'annulation 334 653 actions ordinaires pour une contrepartie de 15 millions de dollars, aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL Le tableau qui suit présente un résumé des éléments des flux de trésorerie pour les périodes indiquées : Résumé des flux de trésorerie Périodes de trois mois Périodes de neuf mois (en millions de dollars) closes les 30 septembre closes les 30 septembre 2020 2019 2020 2019 Activités d'exploitation 148 124 201 73 Activités de financement (134) (111) (171) (25) Activités d'investissement (14) (13) (30) (48) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie durant la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période - - - - 14 La Société estime que les flux de trésorerie générés par ses activités d'exploitation ainsi que ses facilités de crédit disponibles sont suffisants pour lui permettre de financer ses plans d'entreprise, faire face à ses besoins en fonds de roulement et maintenir ses actifs. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation se sont élevés à 148 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, comparativement à 124 millions de dollars lors de la période correspondante en 2019, en raison principalement d'une amélioration de la rentabilité, en partie contrebalancée par une hausse des impôts sur le résultat payés durant le trimestre, à la suite du report des paiements d'impôts qu'avaient permis les mesures d'allègement fiscal adoptées pour faire face à la COVID-19. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés, se sont élevés à 132 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2020, comparativement à 95 millions de dollars lors de la période correspondante en 2019. Les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie ont augmenté les liquidités de 48 millions de dollars au troisième trimestre de 2020 en raison principalement d'une hausse des comptes créditeurs et charges à payer. Pour les neuf premiers mois de 2020, les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation se sont chiffrés 201 millions de dollars, comparativement à 73 millions de dollars lors de la période correspondante en 2019.

L'augmentation des liquidités générées par les activités d'exploitation est principalement attribuable à une amélioration de la rentabilité ainsi qu'à une hausse moins importante des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés se sont élevés

L'augmentation des liquidités générées par les activités d'exploitation est principalement attribuable à une amélioration de la rentabilité ainsi qu'à une hausse moins importante des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés se sont élevés 324 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020, comparativement à 247 millions de dollars lors de la période correspondante de 2019. Les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie ont réduit les liquidités de 76 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020 en raison essentiellement d'une augmentation des créances attribuable à l'accroissement des ventes qui a surpassé la hausse des comptes créditeurs et charges à payer ainsi que la réduction des stocks. 15 Le tableau qui suit fournit des informations sur les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en utilisant certaines rubriques du tableau consolidé des flux de trésorerie. Flux de trésorerie liés aux activités Périodes de trois mois Périodes de neuf mois d'exploitation closes les 30 septembre closes les 30 septembre (en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019 Résultat net 79 54 176 135 Gain sur instruments financiers dérivés (2) - - (4) Impôts sur le résultat exigibles 25 16 58 36 Autres 30 25 90 80 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés 132 95 324 247 Créances 17 68 (166) (96) Stocks 1 12 20 (22) Comptes créditeurs et charges à payer 36 (25) 81 1 Autres actifs courants (6) (12) (11) (12) Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie 48 43 (76) (129) Intérêts versés (9) (7) (22) (20) Impôts sur le résultat payés (23) (7) (25) (25) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 148 124 201 73 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Les activités de financement ont réduit les liquidités de 134 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2020. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, la Société a effectué des remboursements de 101 millions de dollars aux termes de ses facilités de crédit syndiquées et de 8 millions de dollars en vertu d'obligations locatives. Elle a aussi versé des dividendes de 10 millions de dollars et racheté des actions pour un montant de 15 millions de dollars. Au troisième trimestre de l'exercice 2019, les activités de financement avaient réduit les liquidités de 111 millions de dollars en raison principalement d'un remboursement de 63 millions de dollars aux termes des facilités de crédit syndiquées et de 7 millions de dollars en vertu d'obligations locatives, du versement de dividendes de 10 millions de dollars et du rachat d'actions pour un montant de 30 millions de dollars. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020, les activités de financement ont réduit les liquidités de 171 millions de dollars, comparativement à 25 millions de dollars lors de la même période en 2019. 16 Le tableau qui suit fournit des informations sur les flux de trésorerie liés aux activités de financement en utilisant certaines rubriques du tableau consolidé des flux de trésorerie. Flux de trésorerie liés aux activités de Périodes de trois mois Périodes de neuf mois financement closes les 30 septembre closes les 30 septembre (en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019 Variation nette des facilités de crédit syndiquées (101) (63) (92) 72 Remboursement de la dette à long terme (1) (1) (7) (9) Remboursement d'obligations locatives (8) (7) (26) (23) Dividendes sur actions ordinaires (10) (10) (30) (29) Rachat d'actions ordinaires (15) (30) (15) (36) Autres 1 - (1) - Flux de trésorerie liés aux activités de financement (134) (111) (171) (25) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Les activités d'investissement ont nécessité des liquidités de 14 millions de dollars au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020, comparativement à 13 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, en raison principalement de l'acquisition d'immobilisations corporelles. Pour les neuf premiers mois de 2020, la Société a investi 30 millions de dollars, principalement pour l'acquisition d'immobilisations corporelles, comparativement à un montant de 48 millions de dollars lors de la période correspondante en 2019, qui incluait l'acquisition des actifs de Shelburne Wood Protection conclue le 1er avril 2019 pour un montant de 9 millions de dollars. Le tableau qui suit fournit des informations sur les flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement en utilisant certaines rubriques du tableau consolidé des flux de trésorerie. Flux de trésorerie liés aux activités Périodes de trois mois Périodes de neuf mois d'investissement closes les 30 septembre closes les 30 septembre (en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019 Acquisition d'immobilisations corporelles (10) (14) (23) (50) Autres (4) 1 (7) 2 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (14) (13) (30) (48) 17 Obligations financières Le tableau suivant présente les échéances des obligations financières au 30 septembre 2020 : Obligations financières Valeur Flux Moins Années Années 4 Plus de (en millions de dollars) comptable monétaires de 1 an 2 et 3 et 5 5 ans contractuels Comptes créditeurs et charges à payer 217 217 217 - - - Obligations liées à la dette à long terme (1) 520 583 27 27 421 108 Paiements minimaux en vertu d'obligations locatives 132 144 38 58 25 23 Contrats dérivés sur marchandises 5 5 3 2 - - Ententes de non-concurrence 1 1 1 - - - Obligations financières 875 950 286 87 446 131 Comprend les paiements d'intérêts. Les intérêts sur la dette à taux variables sont présumés demeurer inchangés par rapport aux taux en vigueur au 30 septembre 2020. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACTIONS ET LES OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS Au 30 septembre 2020, le capital-actions de la Société était constitué de 67 175 912 actions ordinaires émises et en circulation (67 466 709 au 31 décembre 2019). Le tableau qui suit présente l'évolution du capital-actions en circulation pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2020 : Nombre d'actions Période de trois mois close Période de neuf mois close (en milliers) le 30 septembre 2020 le 30 septembre 2020 Solde au début de la période 67 488 235 67 466 709 Actions ordinaires rachetées (334 653) (334 653) Options d'achat d'actions levées 15 000 15 000 Régimes d'achat d'actions des employés 7 330 28 856 Solde à la clôture de la période 67 175 912 67 175 912 Au 4 novembre 2020, le capital-actions de la Société était constitué de 66 846 581 actions ordinaires émises et en circulation. Au 30 septembre 2020, le nombre d'options en circulation et pouvant être exercées en vue d'acquérir des actions ordinaires émises en vertu du Régime d'options d'achat d'actions de la Société était de 30 000 (45 000 au 31 décembre 2019). Au 4 novembre 2020, le nombre d'options en circulation et pouvant être exercées était de 30 000. DIVIDENDES Le 4 novembre 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire, payable le 17 décembre 2020, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er décembre 2020. Il s'agit d'un dividende admissible. La déclaration de dividendes futurs, ainsi que leurs montants et dates de versement continueront d'être évalués par le conseil d'administration de la Société en fonction de la stratégie d'affectation des capitaux de la Société. La Société ne peut garantir les montants ni les dates de versement de tels dividendes dans le futur. 18 ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS Les engagements et éventualités susceptibles d'avoir une incidence sur la Société dans l'avenir demeurent sensiblement les mêmes que ceux indiqués dans le rapport de gestion annuel de la Société contenu dans son rapport annuel 2019. RISQUES ET INCERTITUDES l'exception de ce qui est décrit à la rubrique intitulée « Mise à jour concernant la pandémie de la COVID-19 » du présent rapport de gestion, les risques et incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur la Société dans le futur demeurent essentiellement les mêmes que ceux indiqués dans le rapport de gestion annuel de la Société contenu dans son rapport annuel 2019. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES Les principales conventions comptables utilisées par la Société sont décrites à la Note 2 des états financiers consolidés audités aux 31 décembre 2019 et 2018. La Société établit ses états financiers consolidés conformément aux IFRS telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board et le Manuel CPA Canada, Partie 1 ─ Comptabilité. Pour préparer les états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés de l'actif et du passif ainsi que sur la divulgation d'éléments d'actif et de passif éventuels aux dates des états financiers, de même que sur le montant des produits et des charges déclarés au cours des périodes visées. Les éléments importants qui font l'objet d'estimations et d'hypothèses comprennent la durée d'utilité estimative des actifs, la recouvrabilité des actifs non courants et du goodwill, et la détermination de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris dans le contexte d'une acquisition. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et parfois de façon importante. Les estimations sont revues périodiquement et, si nécessaire, des ajustements sont comptabilisés dans l'état consolidé du résultat net de la période au cours de laquelle ils deviennent connus. CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L'INFORMATION La Société maintient des systèmes d'information, des procédures et des contrôles appropriés afin de s'assurer que l'information utilisée à l'interne et communiquée à l'externe soit complète, exacte, fiable et présentée dans les délais prévus. Les contrôles et procédures de communication de l'information (« CPCI ») sont conçus pour fournir l'assurance raisonnable que l'information devant être présentée par l'émetteur dans ses documents annuels, ses documents intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou transmis en vertu de la législation en valeurs mobilières est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par cette législation. Ces contrôles et procédures sont également conçus pour garantir que cette information est rassemblée puis communiquée à la direction de la Société, y compris ses dirigeants signataires, selon ce qui convient pour prendre des décisions en temps opportun en matière de communication de l'information. Le président et chef de la direction ainsi que la première vice-présidente et chef des finances de la Société ont évalué, ou fait évaluer sous leur supervision, la conception et l'efficacité des CPCI de la Société (au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs) en date du 30 septembre 2020, et ont conclu que ces CPCI ont été conçus de manière efficace. 19 CONTRÔLE INTERNE À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE Il incombe à la direction d'établir et de maintenir des contrôles internes adéquats à l'égard de l'information financière (« CIIF ») de manière à fournir une assurance raisonnable que l'information financière est fiable et que les états financiers ont été préparés, aux fins de publication externe, conformément aux IFRS. La direction a procédé à l'évaluation de l'efficacité de la conception de ses CIIF au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs. L'évaluation a été réalisée conformément au cadre de référence proposé dans le guide intitulé Internal Control - Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (« COSO »). Cette évaluation a été réalisée par le président et chef de la direction ainsi que par la première vice-présidente et chef des finances de la Société avec l'aide d'autres membres de la direction et employés de la Société, selon ce qui a été jugé nécessaire. En se basant sur cette évaluation, le président et chef de la direction ainsi que la première vice-présidente et chef des finances ont conclu que la conception des CIIF était adéquate au 30 septembre 2020. Malgré l'évaluation qu'elle en a faite, la direction reconnaît que, peu importe la qualité de leur conception ou de leur mise en application, les contrôles et procédures ne peuvent fournir qu'une assurance raisonnable, et non une assurance absolue, que les objectifs de contrôle qu'ils visent sont atteints. CHANGEMENTS CONCERNANT LE CONTRÔLE INTERNE À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE Il n'y a eu aucun changement fait à l'égard de la conception des CIIF durant la période s'échelonnant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ayant eu, ou étant raisonnablement susceptible d'avoir une incidence importante sur les CIIF de la Société. MISE À JOUR DES PERSPECTIVES Les perspectives financières fournies dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2020 relativement au BAIIA annuel pour l'exercice ont été mises à jour pour rendre compte de la croissance plus forte que prévu des ventes au troisième trimestre dans les catégories du bois d'œuvre à usage résidentiel et des poteaux destinés aux sociétés de services publics. La Société prévoit que le BAIIA pour l'exercice 2020 se situera dans une fourchette de 365 à 375 millions de dollars, et que la marge du BAIIA sera supérieure à celle dégagée en 2019. Les dépenses en immobilisation prévues en 2020 demeurent de l'ordre de 45 à 55 millions de dollars. La révision des prévisions à l'égard des bénéfices de la Société présume que le dollar canadien s'échangera à 1,35 $ CA par dollar US pour l'ensemble de l'exercice. Bien que les repercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la demande pour les produits de la Société demeurent incertaines, en se basant sur les attentes de la Société dans le contexte actuel et dans l'hypothèse où les devises demeurent stables, la direction de la Société anticipe des ventes soutenues en 2021. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics devraient augmenter dans une fourchette de 5 à 9 %, par rapport à 2020, tandis que les ventes de traverses de chemin de fer et de produits industriels devraient se maintenir à des niveaux relativement comparables à ceux de 2020. La demande générée par les projets de construction neuve et de rénovation extérieure devrait être robuste en 2021, ce qui devrait continuer à avantager les ventes de la catégorie de bois d'œuvre à usage résidentiel de la Société. 20 La vision stratégique de la Société, axée sur l'efficacité de son réseau et sur l'expansion à l'échelle continentale, reste intacte du fait que la direction estime que les facteurs fondamentaux à long terme de chaque catégorie de produits demeureront solides. Dans le cadre de son approche en matière d'affectation des capitaux, la Société prévoit atteindre un ratio de la dette nette sur le BAIIA se situant dans une fourchette de 2,0 x à 2,5 x. Tout en conservant une situation financière saine, ce niveau d'endettement cible permet à la Société de remettre du capital aux actionnaires et de saisir des occasions d'expansion dans le but de renforcer sa position dans ses principales catégories de produits, par le biais de la croissance interne ou de la réalisation d'acquisitions, et ainsi accroître la valeur des actionnaires. Ces perspectives sont présentées entièrement sous réserve des déclarations de nature prospective décrites dans le présent rapport de gestion. Le 4 novembre 2020 21 La Sté Stella-Jones Inc. a publié ce contenu, le 05 novembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

