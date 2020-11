Stella Jones : Troisième Trimestre 2020 0 05/11/2020 | 15:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Source : Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Silvana Travaglini, CPA, CA Pierre Boucher, CPA, CMA Première vice-présidente et chef des finances Jennifer McCaughey, CFA Stella-Jones MaisonBrison Communications Tél. : (514) 940-8660 Tél. : (514) 731-0000 stravaglini@stella-jones.com pierre@maisonbrison.com jennifer@maisonbrison.com STELLA-JONES PUBLIE DES RÉSULTATS FINANCIERS RECORDS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 Hausse du résultat net qui atteint 79 M$, soit 1,17 $ par action

BAIIA en hausse de 38 % à un nouveau sommet de 132 M $, représentant une marge de 17,8 %

Révision à la hausse des prévisions de BAIIA pour l'exercice 2020 pour rendre compte de la solide performance trimestrielle

Publication du rapport environnemental, social et de gouvernance de la Société pour l'exercice 2019 Montréal (Québec), le 5 novembre 2020 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. « Je suis extrêmement fier de l'excellent travail et de l'engagement indéfectible de nos employés en cette période très éprouvante qui évolue rapidement. Grâce à leur contribution et à la résilience de nos activités, nous avons enregistré une autre performance record au cours de ce trimestre marqué par une croissance des ventes, de la rentabilité et des flux de trésorerie générés par nos activités d'exploitation. Profitant d'une forte demande soutenue dans la plupart de nos catégories de produits et de la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché, nos ventes ont enregistré une croissance de 18 % et notre BAIIA a augmenté de 38 % pour atteindre un record trimestriel de 132 millions de dollars. Cette hausse considérable de la rentabilité a fait en sorte que nos activités d'exploitation ont généré des liquidités de 148 millions de dollars qui ont servi à investir dans notre réseau, à réduire notre endettement et à remettre de l'argent à nos actionnaires sous forme de versements de dividendes et de rachats d'actions. À la clôture du trimestre, notre situation financière était très solide affichant un ratio de la dette nette sur le BAIIA de 1,4 x et des liquidités disponibles de plus 300 millions de dollars, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Après avoir enregistré des résultats plus robustes que prévu au cours de ce trimestre, nous avons revu à la hausse nos prévisions de BAIIA annuel pour l'exercice 2020. Notre grande souplesse financière et notre rentabilité durable nous positionnent avantageusement afin de continuer à générer de la croissance pour nos actionnaires, » a conclu M. Vachon. Faits saillants financiers T3-20 T3-19 Neuf Neuf (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action premiers mois premiers mois et les marges) de 2020 de 2019 Ventes (1) 742 631 2 018 1 744 Bénéfice brut (2) 147 110 361 288 BAIIA (2) 132 96 315 254 Marge du BAIIA (%) (2) 17,8 % 15,2 % 15,6 % 14,6 % Résultat d'exploitation (2) 113 78 259 201 Résultat net de la période 79 54 176 135 Par action - de base et diluée ($) 1,17 0,78 2,60 1,96 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 67 437 68 901 67 462 69 057 Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE Les ventes réalisées au troisième trimestre de 2020 ont atteint 742 millions de dollars, en hausse de 111 millions de dollars, soit 18 %, par rapport aux ventes de 631 millions de dollars effectuées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'incidence positive de la conversion des devises de 5 millions de dollars, les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 85 millions de dollars, soit 14 %, en raison principalement d'une hausse des prix de vente et d'un accroissement de la demande dans les catégories du bois d'œuvre à usage résidentiel et des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Les ventes de billots et de bois d'œuvre ont progressé de 21 millions de dollars, stimulées par la montée significative des prix du bois d'œuvre sur le marché. Produits en bois traité sous pression : Poteaux destinés aux sociétés de services publics (34 % des ventes au T3-20) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 250 millions de dollars, en hausse de 16 % par rapport aux ventes de 216 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante l'an dernier. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont enregistré une hausse de 32 millions de dollars, en raison d'une augmentation des volumes générés par des projets, ainsi que d'une hausse des prix de vente. L'amélioration des prix de vente découle de révisions à la hausse des prix en réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et d'une composition des ventes plus avantageuse, y compris l'incidence des volumes de vente plus importants de poteaux munis d'une enveloppe résistante au feu.

T3-20) Traverses de chemin de fer (25 % des ventes au T3-20) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 189 millions de dollars, en baisse de 2 % par rapport aux ventes de 193 millions de dollars réalisées lors de la même période l'an dernier. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 6 millions de dollars, en raison principalement d'une baisse des volumes des exploitants de chemin de fer de catégorie 1, étant donné l'accélération observée au deuxième trimestre des programmes d'entretien de certains exploitants de chemin de fer de catégorie 1. La baisse des volumes des exploitants de chemin de fer de catégorie 1 a été en partie contrebalancée par une forte demande soutenue des clients autres que les exploitants de chemin de fer de catégorie 1, grâce au maintien d'un bon niveau de stocks de traverses non traitées. Dans l'ensemble, les prix de vente sont demeurés relativement inchangés par rapport à la même période l'an dernier. 2 Bois d'œuvre à usage résidentiel (30 % des ventes au T3-20) : Les ventes dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 220 millions de dollars, en hausse de 39 % par rapport aux ventes de 158 millions de dollars réalisées lors de la même période un an plus tôt. Cette progression substantielle des ventes est attribuable à la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché et à un accroissement des volumes, qui ont continué à bénéficier des retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation domiciliaire durant la pandémie de la COVID-19.

T3-20) Produits industriels (5 % des ventes au T3-20) : Les ventes de produits industriels se sont chiffrées à 34 millions de dollars, en baisse de 6 % par rapport aux ventes de 36 millions de dollars réalisées au troisième trimestre du précédent exercice, en raison principalement du calendrier des expéditions de produits destinés à des projets de ponts ferroviaires. Billots et bois d'œuvre Billots et bois d'œuvre (6 % des ventes au T3-20) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d'œuvre se sont établies à 49 millions de dollars, en hausse de 75 % par rapport aux ventes de 28 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la forte montée des prix du bois d'œuvre sur le marché durant le trimestre. Grâce à une forte croissance des ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel et de poteaux destinés aux sociétés de services publics, le bénéfice brut et le résultat d'exploitation ont augmenté respectivement de 34 % et 45 % par rapport au troisième trimestre du précédent exercice pour atteindre 147 millions de dollars et 113 millions de dollars. De même, le BAIIA a enregistré une progression de 38 % pour atteindre un sommet record de 132 millions de dollars, ce qui représente une marge de 17,8 %, en hausse par rapport à 96 millions de dollars, ou une marge de 15,2 % lors du précédent exercice. Cette augmentation est principalement attribuable à la forte montée des prix du bois d'œuvre sur le marché durant le trimestre, à un accroissement de la demande de bois d'œuvre à usage résidentiel, de même qu'à l'amélioration des prix de vente, de la composition des ventes et des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics. Le résultat net s'est établi à 79 millions de dollars, soit 1,17 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 54 millions de dollars, ou 0,78 $ par action, obtenu un an plus tôt. RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS Les ventes se sont élevées à 2 018 millions de dollars, contre 1 744 millions de dollars lors de la même période l'an dernier. Si on exclut l'incidence positive de la conversion des devises de 23 millions de dollars, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 231 millions de dollars, soit 14 %, et les ventes de billots et de bois d'œuvre ont augmenté de 20 millions de dollars, soit 25 %. La croissance des ventes de bois traité sous pression d'un exercice sur l'autre a été alimentée par une forte demande et une amélioration des prix de vente dans les trois principales catégories de produits de la Société, en particulier dans celle du bois d'œuvre à usage résidentiel tandis que l'augmentation des ventes de billots et de bois d'œuvre a été en grande partie due à la vigueur du marché du bois d'œuvre au troisième trimestre. L'accroissement des ventes a engendré une hausse du bénéfice brut qui a augmenté de 25 %, par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre 361 millions de dollars. Le résultat d'exploitation a atteint 259 millions de dollars, soit 12,8 % des ventes, comparativement à 201 millions de dollars, ou 11,5 % des ventes, un an auparavant. Le BAIIA a augmenté pour s'établir à 315 millions de dollars, en hausse de 24 %, comparativement 254 millions de dollars lors de la même période l'an dernier, ce qui représente une marge du BAIIA de 15,6 %.

Le résultat net s'est élevé à 176 millions de dollars, soit 2,60 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 135 millions de dollars, ou 1,96 $ par action diluée, lors du précédent exercice. 3 LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL ROBUSTES Les liquidités générées par les activités d'exploitation de la Société se sont élevées à 148 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. La Société a utilisé ses liquidités pour réduire sa dette, racheter des actions, verser des dividendes et investir dans ses immobilisations corporelles, ainsi que dans l'implantation d'un nouveau progiciel de gestion intégrée. Au 30 septembre 2020, la dette à long terme de la Société s'élevait à 520 millions de dollars et le ratio de la dette nette sur le BAIIA des douze derniers mois avait diminué pour s'établir à 1,4 x. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS Le 4 août 2020, la Bourse de Toronto a accepté l'avis d'intention de Stella-Jones de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« avis »). Aux termes de l'avis, Stella-Jones peut, au cours de la période de douze mois commençant le 10 août 2020 et se terminant le 9 août 2021, acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, la Société a racheté aux fins d'annulation 334 653 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 15 millions de dollars. DIVIDENDE TRIMESTRIEL Le 4 novembre 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, sur les actions ordinaires en circulation de la Société, payable le 17 décembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la clôture des affaires le 1er décembre 2020. Il s'agit d'un dividende admissible. MISE À JOUR DES PERSPECTIVES Les perspectives financières fournies dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2020 relativement au BAIIA annuel pour l'exercice ont été mises à jour pour rendre compte de la croissance plus forte que prévu des ventes au troisième trimestre dans les catégories du bois d'œuvre à usage résidentiel et des poteaux destinés aux sociétés de services publics. La Société prévoit que le BAIIA pour l'exercice 2020 se situera dans une fourchette de 365 à 375 millions de dollars, et que la marge du BAIIA sera supérieure à celle dégagée en 2019. Bien que les repercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la demande pour les produits de la Société demeurent incertaines, en se basant sur les attentes de la Société dans le contexte actuel et dans l'hypothèse où les devises demeurent stables, la direction de la Société anticipe des ventes soutenues en 2021. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics devraient augmenter dans une fourchette de 5 à 9 %, par rapport à 2020, tandis que les ventes de traverses de chemin de fer et de produits industriels devraient se maintenir à des niveaux relativement comparables à ceux de 2020. La demande générée par les projets de construction neuve et de rénovation extérieure devrait être robuste en 2021, ce qui devrait continuer à avantager les ventes de la catégorie de bois d'œuvre à usage résidentiel de la Société. PUBLICATION D'UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (« ESG ») Le 4 novembre, la Société a publié son rapport ESG 2019. Il peut être consulté sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations/environmental-social-governance. TÉLÉCONFÉRENCE Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 5 novembre 2020 à 10 h, heure avancée de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-647-788-4922 (pour les participants de Toronto ou d'outremer) ou le 1-877-223-4471 (pour tous les autres participants d'Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 9923219 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h, heure avancée de l'Est, le jeudi 5 novembre 2020, jusqu'à 23 h 59, heure avancée de l'Est, le jeudi 12 novembre 2020. 4 MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS Le BAIIA (le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles), le bénéfice brut, le résultat d'exploitation et la marge du BAIIA sont des mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. La direction considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d'exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu'elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion. À PROPOS DE STELLA-JONES Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto. MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de la pandémie du coronavirus), l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements survenant après la date des présentes, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

30 -

Avis aux lecteurs: Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com SIÈGE SOCIAL COTATION EN BOURSE RELATIONS AVEC LES 3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300 Bourse de Toronto INVESTISSEURS Saint-Laurent (Québec) Symbole boursier : SJ Silvana Travaglini H4R 2J8 Première vice-présidente et Tél. : (514) 934-8666 AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ chef des finances Téléc. : (514) 934-5327 DE LA TENUE DES REGISTRES Tél. : (514) 940-8660 Services aux investisseurs Computershare inc. Téléc. : (514) 934-5327 stravaglini@stella-jones.com 5 AVIS Les chiffres correspondants pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2019 n'ont pas été examinés par les auditeurs externes de la Société. (Signé) Silvana Travaglini Première vice-présidente et chef des finances Montréal, Québec Le 4 novembre 2020 Stella-Jones Inc. États financiers condensés consolidés intermédiaires (non audités) 30 septembre 2020 et 2019 Stella-Jones Inc. États consolidés intermédiaires de la situation financière (non audités) (en millions de dollars canadiens) Note Au Au 30 septembre 31 décembre 2020 2019 $ $ Actif Actif courant Créances 347 179 Stocks 968 971 Impôts sur le résultat à recouvrer - 6 Autres actifs courants 49 36 1 364 1 192 Actif non courant Immobilisations corporelles 581 568 Actifs au titre du droit d'utilisation 130 116 Immobilisations incorporelles 115 115 Goodwill 292 285 Instruments financiers dérivés 4 - 1 Autres actifs non courants 1 4 2 483 2 281 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 217 136 Impôts sur le résultat à payer 28 1 Instruments financiers dérivés 4 3 2 Partie courante de la dette à long terme 13 7 Partie courante des obligations locatives 34 29 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 13 7 308 182 Passif non courant Dette à long terme 507 598 Obligations locatives 98 89 Passifs d'impôt différé 107 101 Provisions et autres passifs non courants 10 12 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 14 11 Instruments financiers dérivés 4 2 - 1 046 993 Capitaux propres Capital-actions 3 217 217 Résultats non distribués 1 098 968 Cumul des autres éléments du résultat global 122 103 1 437 1 288 2 483 2 281 Événement postérieur à la date de clôture 7 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (non audités) Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019 (en millions de dollars canadiens) Cumul des autres éléments du résultat global Solde au 1er janvier 2020 Résultat global Conversion des dettes à Gains long terme (pertes) sur désignées couverture Impact de la comme de flux de Résultats conversion couverture d'un trésorerie Capital- non de devises investissement non Capitaux actions distribués étrangères net réalisés Total propres $ $ $ $ $ $ $ 217 968 191 (89) 1 103 1 288 Résultat net de la période - 176 - - - - 176 Autres éléments du résultat global - (2) 40 (18) (3) 19 17 Résultat global de la période - 174 40 (18) (3) 19 193 Dividendes sur les actions ordinaires - (30) - - - - (30) Régimes d'achat d'actions des employés 1 - - - - - 1 Rachat d'actions ordinaires (note 3) (1) (14) - - - - (15) - (44) - - - - (44) Solde au 30 septembre 2020 217 1 098 231 (107) (2) 122 1 437 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (suite) (non audités) Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019 (en millions de dollars canadiens) Cumul des autres éléments du résultat global Solde au 1er janvier 2019 Résultat global Conversion des dettes à Gains long terme sur désignées couverture Impact de la comme de flux de Résultats conversion couverture d'un trésorerie Capital- non de devises investissement non Capitaux actions distribués étrangères net réalisés Total propres $ $ $ $ $ $ $ 221 909 252 (107) 6 151 1 281 Résultat net de la période - 135 - - - - 135 Autres éléments du résultat global - (3) (38) 13 (5) (30) (33) Résultat global de la période - 132 (38) 13 (5) (30) 102 Dividendes sur les actions ordinaires - (29) - - - - (29) Régimes d'achat d'actions des employés 1 - - - - - 1 Rachat d'actions ordinaires (note 3) (3) (31) (34) (2) (60) - - - - (62) Solde au 30 septembre 2019 219 981 214 (94) 1 121 1 321 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. États consolidés intermédiaires du résultat net (non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) Pour les Pour les périodes de trois mois périodes de neuf mois closes les 30 septembre closes les 30 septembre Note 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Ventes 8 742 631 2 018 1 744 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 15 $ (14 $ en 2019) et 9 mois - 46 $ (42 $ en 2019)) 8 595 521 1 657 1 456 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 4 $ (4 $ en 2019) et 9 mois - 10 $ (11 $ en 2019)) 32 30 93 88 Autres pertes (gains), montant net 2 2 9 (1) 629 553 1 759 1 543 Résultat d'exploitation 113 78 259 201 Charges financières 6 5 20 18 Résultat avant impôts 107 73 239 183 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles 25 16 58 36 Différés 3 3 5 12 28 19 63 48 Résultat net de la période 79 54 176 135 Résultat de base et dilué par action ordinaire 3 1,17 0,78 2,60 1,96 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. États consolidés intermédiaires du résultat global (non audités) (en millions de dollars canadiens) Pour les Pour les périodes de trois mois périodes de neuf mois closes les 30 septembre closes les 30 septembre 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultat net de la période 79 54 176 135 Autres éléments du résultat global Éléments qui pourraient être subséquemment reclassés au résultat net Variation nette des gains (pertes) à la conversion des états financiers des établissements étrangers (25) 14 40 (38) Variation des gains (pertes) à la conversion de dette à long terme désignée comme couverture d'un investissement net dans des établissements étrangers 5 (3) (18) 13 Variation des pertes sur la juste valeur des instruments dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie - (2) (4) (7) Impôts sur la variation des pertes sur la juste valeur des instruments dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie - - 1 2 Éléments qui ne seront pas subséquemment reclassés au résultat net Variation des écarts actuariels sur les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi - - (3) (3) Impôts sur la variation des écarts actuariels sur les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi - - 1 - (20) 9 17 (33) Résultat global 59 63 193 102 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (non audités) (en millions de dollars canadiens) Pour les périodes Pour les périodes de trois mois closes de trois neuf closes les 30 septembre les 30 septembre Note 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période 79 54 176 135 Ajustements pour Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 6 6 18 18 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 3 3 10 11 Dotation aux amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 10 9 28 24 Gain sur instruments financiers dérivés (2) - - (4) Charges financières 6 5 20 18 Impôts sur le résultat exigibles 25 16 58 36 Impôts sur le résultat différés 3 3 5 12 Provisions et autres passifs non courants - (1) 5 (4) Autres 2 - 4 1 132 95 324 247 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances 17 68 (166) (96) Stocks 1 12 20 (22) Impôts sur le résultat à recouvrer - (9) - (9) Comptes créditeurs et charges à payer 36 (25) 81 1 Autres actifs courants (6) (3) (11) (3) 48 43 (76) (129) Intérêts versés (9) (7) (22) (20) Impôts sur le résultat payés (23) (7) (25) (25) 148 124 201 73 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit syndiquées (101) (63) (92) 72 Augmentation de la dette à long terme - - - 1 Remboursement de la dette à long terme (1) (1) (7) (9) Remboursement des obligations locatives (8) (7) (26) (23) Remboursement des ententes de non-concurrence à payer - - (2) (2) Dividendes sur les actions ordinaires (10) (10) (30) (29) Rachat d'actions ordinaires 3 (15) (30) (15) (36) Produit de l'émission d'actions ordinaires 1 - 1 1 (134) (111) (171) (25) Activités d'investissement Diminution des autres actifs - 1 - 1 Acquisition d'immobilisations incorporelles (4) - (8) - Acquisition d'immobilisations corporelles (10) (14) (23) (50) Produit de la cession d'actifs - - 1 1 (14) (13) (30) (48) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie - - - - au cours de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - - Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Nature des activités de la Société

Stella-Jones Inc. (avec ses filiales, à titre individuel ou collectif, la « Société ») est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemin de fer à l'échelle du continent. La Société fabrique aussi du bois d'œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès de détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels, notamment des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction, du bois pour les ponts et des produits à base de goudron de houille. La Société possède des usines de traitement et des installations d'écorçage de poteaux au Canada et aux États-Unis, et elle vend ses produits principalement dans ces deux pays. Son siège social est situé au 3100, boulevard de la Côte-Vertu, à Saint-Laurent, au Québec (Canada). La Société est constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole SJ. Principales conventions comptables

Mode de présentation

Les états financiers condensés consolidés intermédiaires de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l 'International Accounting Standards Board (les « IFRS ») et le Manuel des Comptables Professionnels Agréés du Canada, Partie I - Comptabilité, applicables pour l'établissement d'états financiers intermédiaires selon, notamment, IAS 34, Information financière intermédiaire .

Ces états financiers condensés consolidés intermédiaires ont été approuvés par le conseil d'administration le 4 novembre 2020.

La préparation de ces états financiers condensés intermédiaires a suivi les mêmes conventions comptables, méthodes de calcul et présentation que celles appliquées dans les états financiers annuels consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les présents états financiers condensés consolidés intermédiaires doivent être lus de concert avec les états financiers annuels consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, établis conformément aux IFRS. (1) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Périmètre de consolidation Les états financiers condensés consolidés intermédiaires comprennent les comptes de Stella-Jones Inc. et des filiales que celle-ci contrôle. Tous les soldes et opérations entre ces entreprises ont été éliminés. Toutes les filiales sont en propriété exclusive. Les filiales importantes comprises dans la structure juridique de la Société sont les suivantes : Pays de Filiale Société mère constitution Stella-Jones U.S. Holding Corporation Stella-Jones Inc. États-Unis Stella-Jones Corporation Stella-Jones U.S. Holding Corporation États-Unis 3 Capital-actions Le tableau suivant présente le nombre d'actions ordinaires en circulation pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre : 2020 2019 Nombre d'actions ordinaires en circulation au début de la période 67 466 709 69 267 732 Options d'achat d'actions levées 15 000 - Régimes d'achat d'actions des employés 28 856 25 071 Actions ordinaires rachetées (334 653) (912 038) Nombre d'actions ordinaires en circulation à la clôture de la période 67 175 912 68 380 765 Le capital-actions comprend ce qui suit :

Autorisé

Actions privilégiées en nombre illimité pouvant être émises en série Actions ordinaires en nombre illimité (2) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Résultat par action

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de base par action ordinaire et du résultat dilué par action ordinaire aux 30 septembre : Pour les Pour les périodes de trois mois périodes de neuf mois closes les 30 septembre closes les 30 septembre 2020 2019 2020 2019 Résultat net se rapportant aux actions ordinaires 79 $ 54 $ 176 $ 135 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation* 67,4 68,9 67,5 69,1 Effet dilutif des options d'achat d'actions* - - - - Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées en circulation* 67,4 68,9 67,5 69,1 Résultat de base et dilué par action ordinaire** 1,17 $ 0,78 $ 2,60 $ 1,96 $ Le nombre d'actions est exprimé en millions.

Le résultat de base et le résultat dilué par action ordinaire sont présentés en dollars par action. Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 4 août 2020, le TSX a accepté l'avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités a été entamée pour une période de douze mois débutant le 10 août 2020. Durant cette période, la Société peut acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédente était en vigueur jusqu'au 19 décembre 2019. Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a racheté aux fins d'annulation 334 653 actions ordinaires (septembre 2019 - 912

038 actions ordinaires annulées sous l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur

Le 4 août 2020, le TSX a accepté l'avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités a été entamée pour une période de douze mois débutant le 10 août 2020. Durant cette période, la Société peut acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédente était en vigueur jusqu'au 19 décembre 2019. Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a racheté aux fins d'annulation 334 653 actions ordinaires (septembre 2019 - 912 038 actions ordinaires annulées sous l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur ce moment), pour une contrepartie en argent de 15 $ (septembre 2019 - 36 $, incluant 2 $ pour des actions ordinaires rachetées en 2018 et annulées en 2019), ce qui représente un prix moyen par action ordinaire de 46,04 $ (septembre 2019 - 39,20 $). (3) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 4 Évaluation de la juste valeur et instruments financiers Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs et les passifs évalués à la juste valeur dans l'état de la situation financière : Au Au 30 septembre 2020 31 décembre 2019 $ $ Actif non courant Contrats de swap de taux d'intérêt - 1 - 1 Passif courant Contrats de swap de taux d'intérêt 1 - Contrats dérivés sur marchandises 2 2 3 2 Passif non courant Contrats de swap de taux d'intérêt 2 - 2 - La juste valeur de ces instruments financiers a été estimée en utilisant la méthode de l'actualisation des flux monétaires futurs et a été classifiée de niveau 2 selon la hiérarchie des évaluations de la juste valeur, conformément à IFRS 7, Instruments financiers - informations à fournir, étant donné qu'elle est basée principalement sur des données de marché observables, notamment le rendement des obligations gouvernementales et les taux d'intérêt. La description de chaque niveau de cette hiérarchie est définie comme suit : Niveau 1 : Les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour les actifs ou les passifs, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). Niveau 3 : Les données relatives aux actifs ou aux passifs qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables). Les instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'état de la situation financière sont représentés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances, les comptes fournisseurs et la dette long terme. La juste valeur des équivalents de trésorerie, des créances et des comptes fournisseurs se rapproche de leur valeur comptable en raison de la nature court terme de ces éléments. La dette à long terme avait une valeur comptable de 520 $ (605 $ au 31 décembre 2019) et une juste valeur de 533 $ (611 $ au 31 décembre 2019). (4) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 5 Caractère saisonnier Les activités de la Société suivent une tendance saisonnière, les expéditions de poteaux destinés aux sociétés de services publics, de traverses de chemin de fer et de produits industriels étant plus élevées au cours des deuxième et troisième trimestres, afin d'approvisionner en produits les utilisateurs industriels pour leurs projets d'entretien estivaux. Le chiffre d'affaires tiré du bois d'œuvre à usage résidentiel suit également la même tendance saisonnière. Les niveaux des stocks de poteaux destinés aux sociétés de services publics, de traverses de chemin de fer et de bois à usage résidentiel sont habituellement plus élevés au cours du premier trimestre, en prévision de la saison d'expédition estivale. 6 Information sectorielle La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité, soit la production et la vente de bois traité sous pression et l'achat et la vente de billots et de bois d'œuvre. Le secteur du bois traité sous pression inclut les poteaux destinés aux sociétés de services publics, les traverses de chemins de fer, le bois à usage résidentiel et les produits industriels. Le secteur des billots et du bois d'œuvre comprend les ventes de billots récoltés, dans le cadre des activités d'approvisionnement de la Société, qui ne sont pas conformes afin d'être utilisés comme poteaux destinés aux sociétés de services publics. Ce secteur comprend également les ventes aux marchés locaux de la construction domiciliaire de bois d'œuvre excédentaire. Les actifs et le résultat net associés au secteur des billots et bois d'œuvre ne sont pas significatifs. Les usines sont situées dans six provinces canadiennes de même que dans dix-neuf États américains. La Société exploite également un large réseau de distribution à l'échelle de l'Amérique du Nord. Les ventes pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre sont attribuées aux différents pays selon l'emplacement du client comme suit : 2020 2019 $ $ Canada 651 533 États-Unis 1 367 1 211 2 018 1 744 (5) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Les ventes par produit pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre se détaillent comme suit : 20202019 $$ Poteaux destinés aux sociétés de services publics Traverses de chemin de fer Bois à usage résidentiel Produits industriels Bois traité sous pression Billots et bois d'œuvre 687 602 586 555 548 410 96 96 1 917 1 663 101 81 2 018 1 744 Les immobilisations corporelles, incorporelles, le goodwill et les actifs au titre du droit d'utilisation sont attribués aux différents pays selon leur emplacement, comme suit : Au Au 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Immobilisations corporelles Canada 153 149 États-Unis 428 419 581 568 Actifs au titre du droit d'utilisation Canada 18 17 États-Unis 112 99 130 116 Immobilisations incorporelles Canada 35 31 États-Unis 80 84 115 115 Goodwill Canada 19 19 États-Unis 273 266 292 285 (6) Stella-Jones Inc. Notes annexes (non auditées) 30 septembre 2020 et 2019 (les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 7 Événement postérieur à la date de clôture Le 4 novembre 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire payable le 17 décembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er décembre 2020. 8 Reclassement de présentation des périodes antérieures Certains chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin d'être conformes à la présentation de la période courante. Un ajustement a été effectué aux états consolidés du résultat net afin de reconnaître le montant brut des revenus tirés des frais de transport facturés aux clients lorsque la Société est le principal fournisseur de ce service. Ces montants étaient présentés antérieurement à leurs valeurs nettes contre les frais de transport sous la rubrique « coût des ventes ». Ce changement de classement n'a pas eu d'incidence sur les montants précédemment déclarés du résultat d'exploitation et du résultat net dans les états consolidés du résultat net. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le montant des revenus tirés des frais de transport qui a été reclassé du coût des ventes aux ventes s'élève à 15 $ (5 $ pour la période de trois mois). (7) La Sté Stella-Jones Inc. a publié ce contenu, le 05 novembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 novembre 2020 14:48:02 UTC. Document originalhttps://www.stella-jones.com/sites/default/files/reports/PR%20%2B%20FS%20Fr.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/426895F6F637034906A3DBF8164CEBB4E8476729

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur STELLA-JONES INC. 15:47 STELLA JONES : Troisième Trimestre 2020 PU 15:47 STELLA JONES : Md&a t3-2020 PU 13:19 STELLA JONES : Résultats T3-2020 Stella-Jones Inc. a annoncé aujourd'hui les rés.. PU 31/08 STELLA-JONES INC. : Détachement de dividende FA 04/06 STELLA-JONES INC. : Détachement de dividende FA 02/04 STELLA-JONES INC. : Détachement de dividende FA 06/03 STELLA-JONES INC. : publication des résultats annuels 2019 STELLA-JONES INC. : Détachement de dividende FA 2019 STELLA-JONES INC : Détachement de dividende FA 2019 STELLA-JONES INC : Détachement de dividende FA