Stella-Jones Inc. est un producteur canadien de produits en bois traité sous pression. La société fournit des poteaux électriques en bois à diverses entreprises de services publics et de télécommunications, ainsi que des traverses de chemin de fer et du bois de construction aux exploitants de chemins de fer commerciaux et d'intérêt local d'Amérique du Nord. La société fournit également des produits industriels, notamment du bois pour les ponts et les passages à niveau, des piliers marins et de fondation, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. En outre, la société fabrique et distribue aux détaillants canadiens et américains du bois d'œuvre résidentiel traité de première qualité et des accessoires pour les applications extérieures, une grande partie de l'activité étant consacrée au service des clients canadiens par l'intermédiaire de son réseau national de fabrication et de distribution. La société exploite 45 usines de traitement du bois et une distillerie de goudron de houille. Ces installations sont situées au Canada et aux États-Unis et sont complétées par un réseau d'approvisionnement et de distribution.

Secteur Sylviculture