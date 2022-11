Stella-Jones annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d’intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« avis »). Aux termes de l’avis, Stella-Jones peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 14 novembre 2022 et se terminant le 13 novembre 2023, acheter aux fins d’annulation jusqu’à 5 000 000 actions ordinaires, soit environ 9,6 % de ses actions ordinaires détenues par le public. Au 31 Octobre 2022, 59 525 467 actions ordinaires de Stella-Jones étaient émises et en circulation, dont 51 819 214 actions ordinaires étaient détenues par le public. Tel qu'approuvé par la TSX, la Société était autorisée à acheter pour annulation jusqu'à 5 000 000 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois commençant le 12 novembre 2021 et se terminant le 11 novembre 2022. Au cours de cette période, la Société a acheté 5 000 000 actions ordinaires par l'intermédiaire de la TSX à un prix moyen pondéré de 38,26 $ l'action ordinaire, pour une contrepartie totale approximative de 191 276 706 $.

L’avis prévoit que les achats réalisés aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront effectués sur le marché libre, par l’intermédiaire de la TSX. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois terminée le 31 octobre 2022 était de 109 668 actions ordinaires et, en conséquence, conformément aux règles de la TSX, la limite quotidienne des rachats à la TSX aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera de 27 417 actions ordinaires, soit 25 % de la moyenne quotidienne des opérations, sous réserve de certaines exceptions prescrites. Le prix que Stella-Jones paiera pour toute action ordinaire qu’elle acquerra dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera le cours des actions ordinaires au moment de l’acquisition. Stella-Jones a conclu un plan de rachat automatique d’actions avec son courtier désigné dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de permettre l’achat automatique d’actions pendant toute la durée de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le conseil d’administration de Stella-Jones est d’avis que les rachats d’actions ordinaires constituent un investissement de capitaux intéressant et responsable et sont dans l’intérêt de Stella-Jones.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois à l’ensemble des grandes sociétés de services publics d’électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d’activité consiste à desservir le marché canadien par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de la pandémie du coronavirus), l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change et la capacité de la Société à se procurer des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.