Stella Jones : MD&A T1-2021

RAPPORT DE GESTION Période de trois mois close le 31 mars 2021, comparativement à la période de trois mois close le 31 mars 2020 Le présent document constitue le rapport de gestion de Stella-Jones Inc. (le « rapport de gestion »). Dans le présent rapport de gestion, les termes « la Société » et « Stella-Jones » sont utilisés pour désigner Stella-Jones Inc. et ses filiales, à titre individuel ou collectif. Le présent rapport de gestion et les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société ont été examinés par le comité d'audit et approuvés par le conseil d'administration le 2 mai 2021. Le rapport de gestion passe en revue les développements importants, les résultats d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société pour la période de trois mois close le 31 mars 2021, en comparaison de la période de trois mois close le 31 mars 2020. Le rapport de gestion doit être lu de concert avec les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020 et les notes y afférentes, ainsi qu'avec les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le présent rapport de gestion contient des déclarations de nature prospective. Les déclarations prospectives englobent, sans s'y limiter, les prévisions financières et d'autres déclarations présentées à la rubrique intitulée « Mise à jour des perspectives » du présent rapport, qui sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les résultats d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société, ainsi que les attentes et les plans actuels de la direction (et pourraient ne pas convenir à d'autres fins). Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations de nature prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris l'incidence de la pandémie du coronavirus [COVID-19]), l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document et dans les documents d'information continue déposés par la Société. La direction de la Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements survenant après la date des présentes, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de la Société sont présentés en dollars canadiens et sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IFRS ») et le Manuel des Comptables Professionnels Agréés du Canada (« CPA Canada »), Comptabilité - Partie 1, applicables pour l'établissement d'états financiers intermédiaires selon, notamment, IAS 34, Information financière intermédiaire. À moins d'indication contraire, tous les montants mentionnés dans le présent rapport de gestion sont en dollars canadiens. Le présent rapport de gestion contient également des mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et il est peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures sont les suivantes : Le bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes La marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante Le BAIIA : le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) La marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante La marge d'exploitation : le résultat d'exploitation divisé par les ventes de la période correspondante 1 Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés

La dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) ainsi que la dette à court terme, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

: la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) ainsi que la dette à court terme, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie La dette nette sur le BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois La direction considère que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d'exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu'elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires, notamment la notice annuelle ainsi que les rapports trimestriels et annuels de la Société, en visitant le site Web de SEDAR au www.sedar.com. Les communiqués de presse et d'autres renseignements sont également disponibles à la rubrique Investisseurs du site Web de la Société au www.stella-jones.com. NOS ACTIVITÉS Stella-Jones Inc. est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemin de fer à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès de détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction, des poteaux laminés et des produits à base de goudron de houille. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : SJ). En date du 31 mars 2021, la Société exploitait quarante usines de traitement du bois, douze installations d'écorçage de poteaux et une distillerie de goudron de houille. Ces installations sont situées dans six provinces canadiennes et dix-neuf états américains, et sont complétées par un vaste réseau de distribution à l'échelle nord-américaine. En date du 31 mars 2021, les effectifs de la Société s'élevaient à environ 2 260 employés. Stella-Jones possède de nombreux atouts et avantages concurrentiels qui devraient continuer à renforcer le positionnement stratégique de la Société dans le secteur du traitement du bois et permettre de générer un maximum de valeur pour la Société et ses parties prenantes. Un modèle d'affaires résilient Un portefeuille d'activités qui bénéficient d'une demande soutenue

Une position de chef de file dans ses catégories de produits

Une structure organisationnelle décentralisée dotée d'une capacité de s'ajuster rapidement à l'évolution de la conjoncture et de répondre aux besoins urgents des clients

Un vaste réseau permettant de servir les clients à partir de plusieurs usines partout en Amérique du Nord

Le maintien de relations solides et durables avec la clientèle

Des sources d'approvisionnement en bois stables et établies de longue date ainsi qu'un enregistrement pour la production de la créosote, un produit de préservation du bois

Une capacité démontrée à produire des résultats solides 2 Une équipe de direction chevronnée Une vaste expertise dans l'ensemble de ses secteurs d'activité à l'échelle de l'Amérique du

Nord

Nord Un bilan de réussites en matière d'intégration d'acquisitions et de réalisation de synergies

Une culture d'entrepreneuriat bien ancrée en harmonie avec des pratiques saines et durables pour l'environnement Une situation financière solide La génération de robustes flux de trésorerie et un faible niveau d'endettement

Les ressources financières pour constituer des stocks de bois vert et de les faire sécher à l'air libre en prévision d'importants contrats à long terme

La solidité et la souplesse financières pour saisir les occasions de croissance. NOTRE MISSION Stella-Jones a pour objectif de s'élever au rang de chef de file en matière de performance dans l'industrie de la préservation du bois et d'être un modèle d'entreprise socialement responsable, intègre et respectueuse de l'environnement. C'est en accordant la priorité à la satisfaction de la clientèle, à une gamme de produits de base et à des marchés clés, tout en misant sur sa capacité d'innover et d'optimiser ses ressources, que Stella-Jones entend atteindre ces objectifs. Stella-Jones s'est engagée à fournir à ses employés un milieu de travail stimulant, sécuritaire, inclusif et respectueux de l'individu et également à récompenser la recherche de solutions, l'esprit d'initiative et la poursuite d'un rendement toujours meilleur. NOTRE STRATÉGIE La vision stratégique de Stella-Jones est axée sur le renforcement de la présence de la Société dans ses principales catégories de produits grâce à l'efficacité de son réseau, à l'innovation et à la réalisation d'acquisitions rentables, tout en demeurant à l'affût d'autres occasions stratégiques pour tirer parti de l'envergure de son empreinte, de sa clientèle bien établie, de son approvisionnement en fibre et d'autres avantages concurrentiels dont elle jouit. Stella- Jones est l'un des plus importants fournisseurs de produits industriels en bois traité et, de ce fait, génère de la valeur pour les actionnaires sur une base continue. La Société reconnaît aussi la nécessité d'intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses décisions importantes et dans ses stratégies afin d'accroître la résilience de ses activités et ainsi contribuer à la création de valeur à long terme. Gestion du capital La stratégie d'affectation des capitaux de la Société met à profit la robustesse de ses flux de trésorerie générés de manière constante tout en améliorant sa stabilité à long terme ainsi que la création de valeur pour les actionnaires. Afin de maintenir la solidité et la flexibilité financières de la Société, les capitaux sont affectés de manière disciplinée en conservant un équilibre entre la croissance des investissements et la remise de capital aux actionnaires. La Société compte ainsi : Investir dans les dépenses en immobilisations à hauteur de 50 à 60 millions $ annuellement afin de maintenir la qualité de ses actifs, la sécurité de ses employés et de l'environnement, ainsi que de soutenir sa croissance interne, son innovation et sa productivité;

Réaliser des acquisitions rentables qui renforceront le positionnement stratégique de la Société et contribueront à la croissance de ses résultats dans le futur;

Maintenir le versement constant de dividendes, avec comme objectif un niveau correspondant à une fourchette de 20 % à 30 % du résultat par action déclaré du précédent exercice; et

Remettre aux actionnaires des flux de trésorerie disponibles excédentaires par le biais du rachat d'actions. 3 Dans le cadre de sa stratégie d'affectation des capitaux, Stella-Jones cherche à maintenir un ratio de la dette nette sur le BAIIA de 2,0 x à 2,5 x, mais la Société pourrait dévier de cette cible pour réaliser des acquisitions et saisir d'autres opportunités stratégiques, et/ou encore financer ses besoins saisonniers en fonds de roulement. L'affectation des capitaux de la Société depuis 2016 se résume comme suit : PANDÉMIE DE LA COVID-19 Comme ses activités sont essentielles pour l'intégrité des chaînes d'approvisionnement des sociétés de services publics, du secteur ferroviaire et de l'industrie de la construction, l'ensemble des installations nord-américaines de Stella-Jones sont demeurées opérationnelles durant la pandémie de la COVID-19. La Société continue à renforcer les mesures visant à atténuer les risques pour la santé de ses employés, de ses partenaires commerciaux ainsi que des collectivités où elle est présente et à éviter les perturbations. Ces mesures comprennent des pratiques rigoureuses d'hygiène et de nettoyage, des politiques de distanciation physique, des protocoles de surveillance médicale et de tests, des restrictions en matière de déplacements d'affaires, ainsi que le télétravail. À ce jour, la Société n'a pas subi d'interruptions importantes de ses activités d'exploitation ni engagé de hausses substantielles de coûts en raison de la COVID-19. Bien que les résultats du premier trimestre 2021 de la Société aient été robustes, les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la demande pour les produits de la Société, ainsi que sur ses activités et sur celles de ses fournisseurs et de ses clients, demeurent incertaines et on ne peut les prévoir avec certitude à l'heure actuelle. La durée et la portée de la pandémie de la COVID-19 et les diverses mesures prises par les autorités gouvernementales et d'autres entreprises visant à réduire la propagation pourraient perturber, de manière directe ou indirecte, les activités d'exploitation de la Société et/ou celles de ses fournisseurs ou clients ce qui, en retour, aurait un impact négatif sur les activités commerciales, la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise à jour des perspectives » pour obtenir de plus amples renseignements. FAITS SAILLANTS Aperçu général du premier trimestre de l'exercice 2021 Les ventes ont enregistré une hausse de 23 % pour atteindre 623 millions $ au premier trimestre de 2021, comparativement à des ventes de 508 millions $ au premier trimestre de l'exercise précédent. Les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 79 millions $, tandis que les ventes de billots et de bois d'œuvre ont progressé de 36 millions $. L'augmentation des ventes de bois traité sous pression est principalement attribuable à l'effet conjugué du niveau record des prix du bois d'œuvre sur le marché et de la vigueur soutenue de la demande pour les produits de la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel. Le mouvement à la hausse des prix du bois d'œuvre sur le marché explique aussi l'accroissement des ventes dans la catégorie des billots et du bois d'œuvre. 4 Grâce à la forte croissance des ventes, le BAIIA a augmenté de 57 % pour atteindre 99 millions $, soit une marge de 15,9 %, en hausse par rapport à 63 millions $, ou une marge de 12,4 %, lors de la période correspondante du précédent exercice. Le résultat d'exploitation a enregistré une hausse de 82 % pour s'établir à 82 millions $, tandis que le résultat net a doublé pour atteindre 56 millions $ par rapport au premier trimestre du précédent exercice. Au cours de la période close le 31 mars 2021, Stella-Jones a utilisé ses liquidités pour combler ses besoins en fonds de roulement plus élevés, investir dans ses immobilisations corporelles et racheter des actions. Au 31 mars 2021, la situation financière de la Société était solide, avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA de 2,2 x. Faits saillants financiers du premier trimestre de l'exercice 2021 Certains chiffres de périodes antérieures ont été ajustés afin de constater le montant brut des revenus tirés des frais de transport facturés aux clients lorsque la Société est le principal fournisseur de ce service. Ce changement de classement du coût des ventes vers les ventes n'a pas eu d'incidence sur les montants précédemment déclarés du résultat d'exploitation et du résultat net dans les états consolidés du résultat net. Veuillez consulter la Note 10 afférente aux états financiers condensés consolidés intermédiaires pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2021 et 2020. Indicateurs clés choisis (en millions $, sauf les marges et T1-21 T1-20 Variation ($) Variation (%) le résultat par action [« RPA »]) Résultats d'exploitation Ventes (1) 623 508 115 23 % Bénéfice brut (2) 112 83 29 35 % BAIIA (2) 99 63 36 57 % Marge du BAIIA (2) 15,9 % 12,4 % s.o. 350 pdb Résultat d'exploitation 82 45 37 82 % Résultat net 56 28 28 100 % RPA - de base et dilué 0,85 0,41 0,44 107 % Flux de trésorerie liés aux : Activités d'exploitation (141) (93) (48) Activités de financement 155 99 56 Activités d'investissement (14) (6) (8) Situation financière Au Au Variation ($) 31 mars 2021 31 décembre 2020 Stocks 1 166 1 075 91 Dette à court terme 137 - 137 Dette à long terme (3) 663 606 57 Obligations locatives (3) 135 139 (4) Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin d'être conformes à la présentation de la période courante. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Incluant la partie courante. 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

