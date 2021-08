Stella-Jones publie les résultats de son deuxième trimestre

Progression de 18 % des ventes qui ont atteint 903 millions $



Hausse de 50 % du BAIIA qui a atteint un niveau record de 180 millions $, soit une marge de 20 %

Résultat net de 115 millions $, soit 1,76 $ par action

Situation financière solide; ratio de la dette nette sur le BAIIA de 1,7 x

Révision des prévisions du BAIIA pour l’exercice 2021 qui sont ramenées dans une fourchette de 410 à 440 millions $



MONTRÉAL, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

« Nous sommes très satisfaits de notre performance au deuxième trimestre, notamment de la forte croissance des ventes dans chacune de nos catégories de produits. L’augmentation des volumes dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer, jumelée à un niveau de prix sans précédent du bois d’œuvre sur le marché, ont fait grimper les ventes à plus de 900 millions $ et le BAIIA à un niveau trimestriel record, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones.

« Ces résultats nous ont permis de générer des flux de trésorerie liés à nos activités d’exploitation de 173 millions $, de réduire la dette liée à l’augmentation saisonnière du fonds de roulement au premier trimestre et de remettre 38 millions $ aux actionnaires durant le trimestre. Bien que nous ayons révisé nos prévisions de BAIIA pour l’ensemble de l’exercice afin de tenir compte de la normalisation des conditions du marché du bois d’œuvre, nous prévoyons une solide croissance du BAIIA en 2021 et nous sommes persuadés que nos principales catégories de produits, à savoir les poteaux destinés aux sociétés de services publics ainsi que les traverses de chemin de fer, continueront d’enregistrer une croissance soutenue. Grâce à notre solidité financière, l’envergure de notre réseau et l’attention que nous portons à la mise en œuvre de notre stratégie et à l’innovation, nous nous trouvons dans une position unique pour tirer profit d’occasions de croissance et générer des rendements élevés pour nos actionnaires, » a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les données par action et les marges) T2-21 T2-20 Six premiers

mois de 2021 Six premiers

mois de 2020 Ventes 903 768 1 526 1 276 Bénéfice brut (1) 197 131 309 214 Marge bénéficiaire brute (1) 21,8 % 17,1 % 20,2 % 16,8 % BAIIA (1) 180 120 279 183 Marge du BAIIA (1) 20,0 % 15,6 % 18,3 % 14,4 % Résultat d’exploitation 161 101 243 146 Marge d’exploitation (1) 17,8 % 13,2 % 15,9 % 11,4 % Résultat net de la période 115 69 171 97 Résultat par action – de base et dilué 1,76 1,02 2,61 1,43 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (de base, en milliers) 65 356 67 479 65 632 67 474

(1) Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes réalisées au deuxième trimestre de 2021 ont atteint 903 millions $, en hausse de 135 millions $, par rapport aux ventes de 768 millions $ réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’incidence négative de la conversion des devises de 63 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 136 millions $, soit 18 %, alimentées par la croissance enregistrée par les trois principales catégories de produits de la Société : le bois d’œuvre à usage résidentiel a profité d’un niveau de prix sans précédent du bois d’œuvre sur le marché, les poteaux destinés aux sociétés de services publics ont profité d’un accroissement des volumes, de rajustements à la hausse des prix et d’une composition des ventes plus avantageuse, tandis que la croissance des ventes de traverses de chemin de fer résulte d’une augmentation des volumes. La hausse des prix du bois d’œuvre sur le marché durant le trimestre explique aussi l’accroissement des ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (26 % des ventes au T2-21) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont progressé pour atteindre 236 millions $, comparativement à des ventes de 230 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 30 millions $, soit 13 %, grâce à un accroissement de la demande pour les programmes d’entretien de poteaux de distribution, à des rajustements à la hausse des prix de vente ainsi qu’à une composition des ventes plus avantageuse, incluant l’incidence de l’accroissement des volumes de vente des poteaux munis d’une enveloppe résistante au feu. Cette croissance a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes générés par des projets.





: Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont progressé pour atteindre 236 millions $, comparativement à des ventes de 230 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 30 millions $, soit 13 %, grâce à un accroissement de la demande pour les programmes d’entretien de poteaux de distribution, à des rajustements à la hausse des prix de vente ainsi qu’à une composition des ventes plus avantageuse, incluant l’incidence de l’accroissement des volumes de vente des poteaux munis d’une enveloppe résistante au feu. Cette croissance a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes générés par des projets. Traverses de chemin de fer (24 % des ventes au T2-21) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 216 millions $, comparativement aux ventes de 225 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’incidence de la conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de 15 millions $, soit 7 %, en grande partie attribuable à une hausse des volumes pour les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 due au calendrier des expéditions. La hausse des volumes de vente a été partiellement contrebalancée par les pressions sur les prix observées dans le créneau des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 qui se sont quelque peu atténuées au cours du trimestre.



Bois d’œuvre à usage résidentiel (37 % des ventes au T2-21) : Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 330 millions $, comparativement à des ventes de 257 millions $ lors de la période correspondante l’an dernier. Si on exclut l’incidence de la conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont progressé de 84 millions $, soit 33 %, grâce à la montée exceptionnelle des prix du bois d’œuvre sur le marché. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes de vente, attribuable à une diminution de la demande des consommateurs.





: Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 330 millions $, comparativement à des ventes de 257 millions $ lors de la période correspondante l’an dernier. Si on exclut l’incidence de la conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont progressé de 84 millions $, soit 33 %, grâce à la montée exceptionnelle des prix du bois d’œuvre sur le marché. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes de vente, attribuable à une diminution de la demande des consommateurs. Produits industriels (4 % des ventes au T2-21) : Les ventes de produis industriels se sont chiffrées à 36 millions $, comparativement aux ventes de 33 millions $ réalisées au deuxième trimestre du précédent exercice, grâce essentiellement à un accroissement de la demande générée par des projets nécessitant des poutres et des pieux, en partie contrebalancé par un recul des ventes de bois destiné aux projets de ponts et de passages à niveau.



Billots et bois d’œuvre

Billots et bois d’œuvre (9 % des ventes au T2-21) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont chiffrées à 85 millions $, soit plus du triple des ventes de 23 millions $ réalisées lors de la période correspondante l’an dernier. L’augmentation exceptionnelle est due à la hausse des prix sur le marché du bois d’œuvre durant le trimestre.



La forte croissance des ventes a engendré une hausse du bénéfice brut, qui a augmenté de 50 % pour atteindre 197 millions $, comparativement à la même période l’an dernier, tandis que le résultat d’exploitation s’est élevé à 161 millions $, soit 17,8 % des ventes, contre 101 millions $, ou 13,2 % des ventes, lors du précédent exercice. Le BAIIA s’est élevé à 180 millions $, en hausse de 50 %, par rapport au BAIIA de 120 millions $ dégagé au deuxième trimestre de 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des prix de vente du bois d’œuvre à usage résidentiel, qui a surpassé la hausse des coûts du bois d’œuvre, ainsi qu’à une amélioration des prix de vente et à des gains de volumes réalisés dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics, en partie contrebalancés par une baisse de la demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel.

Le résultat net pour le deuxième trimestre de 2021 s’est établi à 115 millions $, ou 1,76 $ par action, comparativement au résultat net de 69 millions $, ou 1,02 $ par action, dégagé lors de la période correspondante de 2020.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

Pour les six premiers mois de 2021, les ventes se sont élevées à 1,53 milliard $, contre 1,28 milliard $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’incidence négative de la conversion des devises de 86 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 238 millions $, soit 19 %, tandis que les ventes de billots et de bois d’œuvre ont augmenté de 100 millions $. La croissance des ventes de bois traité sous pression d’un exercice sur l’autre découle de la hausse marquée des prix du bois d’œuvre sur le marché, en partie contrebalancée par une baisse des volumes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel. Les ventes ont également augmenté grâce à un accroissement de la demande, des rajustements à la hausse des prix de vente et une composition des ventes plus avantageuse pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics ainsi qu’à un accroissement des volumes de traverses de chemin de fer qui ont plus que compensé les pressions sur les prix observées dans le créneau des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1. L’augmentation exceptionnelle des ventes de billots et de bois d’œuvre découle de la hausse sans précédent des prix du bois d’œuvre sur le marché.

L’accroissement des ventes a entraîné une hausse du bénéfice brut qui a progressé de 44 %, par rapport à la même période l’an dernier, pour s’établir à 309 millions $. Le résultat d’exploitation a atteint 243 millions $, soit 15,9 % des ventes, contre 146 millions $, ou 11,4 % des ventes, un an auparavant. Le BAIIA a augmenté pour atteindre 279 millions $, en hausse de 52 %, comparativement à 183 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice, ce qui représente une marge du BAIIA de 18,3 %. Le résultat net s’est élevé à 171 millions $, soit 2,61 $ par action, contre 97 millions $, ou 1,43 $ par action, l’an dernier.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021, Stella-Jones a utilisé les liquidités générées par ses activités d’exploitation de 173 millions $ pour investir dans les dépenses en capital, réduire sa dette et remettre du capital aux actionnaires en versant des dividendes de 24 millions $ et en rachetant des actions pour 14 millions $.

En avril 2021, la Société a conclu une convention de crédit aux termes de laquelle des facilités de crédit de premier rang non garanties d’un montant pouvant atteindre 350 millions $ US ont été mises à sa disposition par un syndicat de prêteurs faisant partie du système de crédit agricole des États-Unis, dont une facilité de prêt à terme d’un montant pouvant atteindre 250 millions $ US, ainsi qu’une facilité de crédit rotatif d’un montant de 100 millions $ US.

Au cours du trimestre, la Société a remboursé l’intégralité de sa dette à court terme et augmenté sa dette à long terme de 26 millions $. La dette à long terme de la Société, y compris la partie courante, s’élevait à 682 millions $ au 30 juin 2021 et son ratio de la dette nette sur le BAIIA des douze derniers mois s’établissait à 1,7 x.

Après la clôture du trimestre, la Société a obtenu une prolongation d’un an, soit jusqu’au 27 février 2026, de sa facilité de crédit rotatif syndiquée non garantie.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, la Société a racheté aux fins d’annulation 296 307 actions ordinaires pour une contrepartie de 14 millions $, aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »). Pour la période de six mois close le 30 juin 2021, la Société a racheté aux fins d’annulation 1 097 568 actions ordinaires pour une contrepartie de 51 millions $. Depuis le début de l’OPR le 10 août 2020, la Société a racheté aux fins d’annulation un total de 2 429 023 actions ordinaires pour une contrepartie de 111 millions $. Au 30 juin 2021, la Société s’était engagée à racheter aux fins d’annulation 33 549 actions ordinaires pour une contrepartie en espèces d’un million $.

Aux termes de son OPR, dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 15 mars 2021, la Société peut racheter, aux fins d’annulation, un nombre total de 3 500 000 actions ordinaires au cours de la période de douze mois commençant le 10 août 2020 et se terminant le 9 août 2021.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 2 août 2021, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action ordinaire, payable le 17 septembre 2021, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er septembre 2021. Il s’agit d’un dividende admissible.

MISE À JOUR DES PERSPECTIVES

La Société a révisé ses prévisions financières pour l’ensemble de l’exercice afin de tenir compte du fléchissement de la demande de bois d’œuvre à usage résidentiel dans la seconde moitié de 2021. Stella-Jones continue de prévoir une solide croissance du BAIIA par rapport à 2020, mais s’attend à ce que le BAIIA se situe dans une fourchette de 410 à 440 millions $ comparativement aux prévisions de 450 à 480 millions $ communiquées précédemment. L’expansion de la marge réalisée au cours de la première moitié de 2021 devrait compenser la compression des marges prévue due à la baisse des prix du bois d’œuvre sur le marché, d’ici à ce que la Société réduise le coût moyen de ses stocks de bois d’œuvre acquis à coûts plus élevés. Par conséquent, la Société prévoit que la marge du BAIIA pour l’ensemble de l’exercice 2021, exprimée en pourcentage des ventes, demeurera comparable à celle dégagée en 2020.

Si on exclut l’incidence de la conversion des devises, la Société prévoit que la croissance de ses ventes pour l’exercice 2021 se situera dans une fourchette variant d’un peu plus de 10 % à un peu moins de 20 % par rapport à 2020, alors que les prévisions de croissance publiées antérieurement étaient de 15 à 24 %. La révision à la baisse des prévisions de croissance des ventes découle en grande partie du ralentissement attendu de la demande des consommateurs pour le bois d’œuvre à usage résidentiel. Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel devraient augmenter de 15 à 20 % par rapport à 2020, alors que les prévisions antérieures communiquées par la Société tablaient sur une croissance de 45 à 65 %. Bien que la croissance prévue des ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics demeure inchangée à un peu moins de 10 % par rapport à 2020, les ventes de traverses de chemin de fer et de produits industriels devraient enregistrer une progression de moins de 5 %. En ce qui concerne les traverses de chemin de fer, les vents contraires qui soufflent actuellement sur les prix devraient s’atténuer d’ici la fin de l’année et la Société croit qu’elle continuera à profiter de l’accroissement du niveau d’activité des programmes d’entretien.

Cette révision des prévisions anticipe notamment une réduction du montant des ventes d’environ 130 millions $ découlant de la dépréciation de la valeur du dollar US par rapport au dollar canadien, dont le taux de conversion devrait s’établir à 1,25 $ CA par dollar américain.

Les prévisions financières de la Société sont fondées sur ses perspectives actuelles pour 2021 et tiennent compte d’un certain nombre d’hypothèses économiques et de marché. Veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour la liste complète des hypothèses.

TÉLÉCONFÉRENCE

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 3 août 2021 à 10 h, heure avancée de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-647-362-9671 (pour les participants de Toronto ou d’outremer) ou le 1-800-599-2055 (pour tous les autres participants d’Amérique du Nord). Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4899896 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 13 h, heure avancée de l’Est, le mardi 3 août 2021, jusqu’à 23 h 59, heure avancée de l’Est, le mardi 10 août 2021.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice brut, la marge du bénéfice brut, le BAIIA (le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles), la marge du BAIIA, la marge d’exploitation, la dette nette et la dette nette sur le BAIIA sont des mesures financières qui n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La direction considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de la pandémie du coronavirus), l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com.