Stella-Jones Inc. est une entreprise canadienne qui fabrique des produits industriels en bois traité sous pression. La société fournit des poteaux électriques aux services publics et aux entreprises de télécommunications d'Amérique du Nord, ainsi que des traverses et du bois d'œuvre aux exploitants de chemins de fer du continent. Stella-Jones fabrique et distribue également du bois d'œuvre résidentiel et des accessoires aux détaillants pour des applications extérieures, ainsi que des produits industriels pour la construction et les applications maritimes. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : le bois traité sous pression et les billes et le bois d'œuvre. Le secteur du bois traité sous pression comprend les traverses de chemin de fer, les poteaux électriques, le bois d'œuvre résidentiel et les produits industriels. Le secteur des grumes et du bois d'œuvre comprend les ventes de grumes récoltées au cours du processus d'approvisionnement de la société et jugées impropres à l'utilisation comme poteaux électriques. Ses usines d'exploitation sont situées dans environ six provinces canadiennes et 19 États américains.

Secteur Sylviculture