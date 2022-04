CMA CGM s'offre Gefco, un logisticien du transport automobile

Le groupe maritime français CMA CGM a annoncé vendredi l'acquisition de près de 100% de Gefco, la société de transport automobile précédemment détenue conjointement par les Chemins de fer russes (RZD) et le constructeur automobile Stellantis. CMA CGM a été autorisé par la Commission européenne à acquérir immédiatement le capital de Gefco, dans l'attente de l'approbation finale de l'opération prévue dans les prochains mois, a-t-il précisé dans un communiqué, sans dévoiler de détails financiers.

Gefco avait annoncé la semaine dernière qu'il rachèterait les 75 % de ses actions détenus par RZD après que l'entreprise publique soit devenue la cible de sanctions occidentales. Stellantis a confirmé dans une déclaration séparée qu'elle avait vendu les 25 % qu'elle détenait encore dans Gefco à CMA CGM. Le groupe français PSA, qui a fusionné l'an dernier avec Fiat Chrysler pour former Stellantis, était propriétaire à part entière de Gefco jusqu'en 2012, date à laquelle il a vendu une participation de 75 % à RZD pour 800 millions d'euros (869 millions de dollars).

"La vente de cet actif non stratégique marque la dernière étape de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, de l'industrie du transport et de la logistique", a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, dans le communiqué.

La semaine dernière, les médias français ont rapporté qu'après le retrait de RZD, l'entreprise serait probablement rachetée par CMA CGM, qui a beaucoup investi dans la logistique non maritime ces dernières années, parallèlement au transport de conteneurs, son activité principale. Gefco permettrait à CEVA, la division logistique de CMA CGM, de devenir un leader du marché du transport automobile et de renforcer sa présence en France et en Europe, a déclaré CMA CGM. Gefco emploie 11 500 personnes dans 47 pays.

Photo du communiqué officiel de CMA CGM pour l'acquisition de Gefco