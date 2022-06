Les États-Unis demandent au Mexique d'enquêter sur les abus présumés en matière de travail dans l'usine de pièces détachées de Stellantis

La demande des États-Unis au Mexique d'examiner les éventuelles violations des droits chez Teksid Hierro de Mexico, dans l'État frontalier de Coahuila, au nord du pays, s'inscrit dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) de 2020 qui vise à améliorer les conditions sur les lieux de travail au Mexique.

Les entreprises ont suivi de près ces premiers cas pour voir comment les règles de travail plus strictes se déroulent dans le cadre du pacte commercial qui a remplacé l'ALENA. En vertu de l'USMCA, les usines qui violent les droits des travailleurs pourraient perdre leur statut d'exemption tarifaire sur les exportations.

Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il a précédemment déclaré qu'il respectait les droits de négociation collective.

Depuis 2014, Teksid - qui emploie près de 1 500 personnes et fabrique des pièces en fonte pour les véhicules lourds - est empêtré dans un conflit syndical qui, selon les travailleurs, les a empêchés d'être représentés par le syndicat des mineurs et a conduit à des licenciements.

La fédération syndicale AFL-CIO et le syndicat United Auto Workers, qui représente les travailleurs américains de Stellantis, ainsi que le Miners Union du Mexique, ont signalé les violations potentielles, a déclaré le bureau du représentant américain au commerce dans un communiqué.

Le secrétaire au travail, Marty Walsh, a ajouté que le gouvernement américain avait l'intention de travailler avec ses homologues mexicains et Teksid "pour garantir que les travailleurs puissent choisir leurs représentants syndicaux librement et sans interférence."

Le ministère mexicain de l'Économie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Stellantis, issu de la fusion du constructeur Peugeot PSA et de Fiat Chrysler, gère sept autres usines au Mexique et a produit l'an dernier plus de 400 000 véhicules dans le pays.

Les autorités américaines ont précédemment ouvert des enquêtes sur le travail du constructeur automobile américain General Motors, de l'usine américaine Tridonex et du conglomérat japonais Panasonic.