Les États-Unis demandent au Mexique de vérifier si l'usine de pièces détachées de Stellantis a abusé des droits du travail

La demande des États-Unis au Mexique d'examiner les abus possibles chez Teksid Hierro de Mexico, dans l'État frontalier de Coahuila, au nord du pays, s'inscrit dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) de 2020.

Teksid, qui emploie près de 1 500 personnes et fabrique des pièces en fonte pour les véhicules lourds, est empêtrée dans un conflit syndical depuis 2014. Les travailleurs affirment que l'entreprise les a empêchés d'être représentés par le groupe de leur choix, le Miners Union, et qu'elle a licencié les travailleurs qui soutenaient le groupe.

Le bureau du représentant commercial des États-Unis (USTR) a déclaré dans la demande qu'il craignait que les travailleurs se soient vu refuser le droit à la négociation collective en lien avec un contrat "invalide" avec la Confédération des travailleurs mexicains (CTM), l'un des syndicats les plus puissants du Mexique, qui avait été enregistré auprès des autorités de l'État.

Le bureau a demandé au Mexique d'enquêter pour savoir si des efforts avaient été faits, y compris des menaces et des incitations, pour encourager le soutien à la CTM ou pour dissuader le soutien au syndicat des mineurs.

Les conflits du travail au Mexique ont longtemps été marqués par des tactiques d'intimidation de la part de puissants syndicats plus proches des employeurs et des gouvernements que des travailleurs. En vertu de l'USMCA, le pacte commercial qui a remplacé l'ALENA, les usines qui violent les droits des travailleurs pourraient perdre leur statut d'exemption tarifaire.

Les entreprises ont observé la manière dont les règles de travail plus strictes seront appliquées.

Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial issu de la fusion du constructeur Peugeot PSA et de Fiat Chrysler, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Il a précédemment déclaré qu'il respectait les droits de négociation collective.

Le syndicat United Auto Workers, qui représente les travailleurs américains de Stellantis, ainsi que la fédération syndicale AFL-CIO et le Miners Union, ont signalé les violations potentielles, a indiqué le bureau de l'USTR.

Teksid, CTM et le conseil de conciliation et d'arbitrage local devraient être inclus dans l'examen, a-t-il ajouté.

La CTM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le dirigeant du syndicat à Coahuila, Tereso Medina, a récemment déclaré au journal mexicain El Economista que le syndicat se conformerait à l'USMCA et que le conflit devrait être résolu par un vote des travailleurs. En mai, le centre fédéral du travail du Mexique a déclaré que le syndicat des mineurs détenait le seul contrat valide.

Le ministère mexicain de l'Économie a déclaré qu'il déciderait dans les 10 jours d'accepter ou non la demande des États-Unis.

Les responsables américains ont déjà ouvert des enquêtes sur le travail concernant le constructeur automobile américain General Motors, l'usine américaine Tridonex et l'entreprise japonaise Panasonic.

Le représentant américain Bill Pasrell et plusieurs autres législateurs démocrates ont salué la nouvelle plainte et ont exhorté Stellantis à coopérer avec les responsables américains et mexicains afin que les travailleurs puissent avoir une "représentation démocratique".

Stellantis dirige sept autres usines au Mexique, où elle a produit l'an dernier plus de 400 000 véhicules.