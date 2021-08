Stellantis : Invest Securities relève son opinion

Invest Securities relève son opinion sur Stellantis de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 75% à 28 euros, dans le sillage d'estimations de BNA remontées sensiblement pour le constructeur automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler.



'Nous attendions cette première publication de résultats pro forma pour valider nos estimations largement construites sur des hypothèses. La réalité des comptes publiés crée la surprise sur ce semestre, pourtant soumis à de nombreuses contraintes', pointe l'analyste.



'Le moteur des synergies est clairement en avance, le groupe semblant être en passe de délivrer dès 2021 40% environ de ses objectifs à cinq ans (cinq milliards d'euros) après 1,3 milliard au premier semestre', poursuit-il.



