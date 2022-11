Stellantis : Invest Securities reste à achat

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Stellantis malgré un objectif de cours abaissé de 27,7 à 25 euros, jugeant que 'la sous-évaluation reste massive, faisant contraste avec la sérénité de marbre de Stellantis pour 2022 et 2023'.



Après une publication trimestrielle ressortie au-dessus des attentes avec un CA publié de 42,1 milliards d'euros (+29%), le bureau d'études laisse ses BNA 2022/23/24 inchangés, en ligne avec le plan 'Dare Forward 2030' qui lui sert de référence.



'Le discours du CEO et ses réponses aux questions sont plutôt rassurants suggérant un second semestre 2022 au moins 'aussi bon' que le premier et une année 2023 qui ne semble pas inquiéter au-delà de la situation en Europe', ajoute l'analyste.



