Stellantis : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Stellantis malgré un objectif de cours abaissé de 30 à 28,1 euros, jugeant la forte sous-évaluation 'patente, suggérant que les investisseurs ont manifestement sur-réagit négativement au nouveau contexte macro'.



'La publication au titre du premier trimestre 2022 met en lumière les effets prix/mix et changes très positifs en regard des baisses de volumes en Europe et dans une moindre mesure en NAFTA', estime l'analyste, notant que le CA a dépassé les attentes.



Alors que le constructeur automobile n'a pas infléchi ses guidances 2022, le bureau d'études abaisse légèrement ses anticipations de BNA 2022/23/24 qui restent en ligne à long terme avec le plan 'Dare Forward 2030'.



