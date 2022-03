Stellantis : Invest Securities reste à achat, relève sa cible

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Stellantis et remonte son objectif de cours de 28 à 30 euros, en dépit de la situation en Europe, considérant que 'la baisse actuelle donne un point d'entrée pour les investisseurs les plus contrariens'.



Au lendemain de la présentation de son plan stratégique à horizon 2030 et une semaine après la publication des résultats 2021, le bureau d'études relève ses BNA 2022/24 pour le constructeur automobile de +19%/+11%/+13%.



'La guerre en Ukraine n'a pas changé les guidances à court et long termes qui dépassent largement nos hypothèses avec une croissance moyenne guidée de +12% et un CA 2030 en atterrissage à plus de 300 millions d'euros', note l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.