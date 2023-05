Stellantis : Oddo BHF conserve son opinion

Oddo BHF réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 22E sur le titre Stellantis, ' un profil toujours solide...et sous-estimé ', selon l'analyste.



En termes de perspectives, le groupe a, ' sans surprise ', maintenu ses objectifs annuels présentés en février dernier, ' c'est-à dire une MOP à deux chiffres et un FCF positif, s'appuyant sur un scénario de marché inchangé en légère croissance qui semble désormais assez prudent '.



Oddo BHF estime toujours le constructeur capable de dépasser les attentes actuelles du consensus qui se situent à 10.9% pour la MOP et 9.7 MdE sur le FCF ' d'autant plus avec une inflation désormais sous contrôle et un pricing attendu supérieur (env. 5.5 MdE) '.



' Le groupe nous semble en mesure de surprendre positivement sur le premier semestre ', termine l'analyste.



