Stellantis : Oddo BHF réitère son conseil sur le titre

Le groupe a inauguré sa première gigafactory en France, trois ans seulement après la création de la société commune ACC (Automotive Cells Company) par Stellantis et TotalEnergies, rejoints en 2021 par Mercedes-Benz



Suite à cette inauguration, Oddo BHF confirme son conseil Surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 22 E.



'Cette usine, dont la construction a démarré début 2022, devrait être mise en service d'ici la fin de l'été avec une première ligne de production de 15 GWh (coût estimé à >800 ME) opérée par 300 salariés (dont 80% issus de l'usine voisine de Stellantis), avant l'installation de deux autres lignes dans les prochaines années qui porteront la capacité totale du site à 40 GWh, essentiellement à destination des sites français de Stellantis' indique Oddo BHF.



'A pleine charge, l'usine d'ACC sera en mesure de fournir les batteries nécessaires pour 300 000 BEV par an dans les deux premières années, puis plus de 800 000 à terme' rajoute le bureau d'analyses.



Rappelons enfin que deux autres usines sont prévues en Europe d'ici 2026 pour ACC (en Allemagne et en Italie).



