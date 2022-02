Stellantis : Oddo relève son objectif de cours

Oddo estime que les premiers résultats annuels de Stellantis ont largement confirmé à la fois les bénéfices du rapprochement entre PSA et FCA mais aussi la très bonne exécution du management, comme en témoignent notamment les synergies déjà réalisées.



' Sur le plan financier, ceci s'est traduit par une MOP impressionnante de 12.2% au S2 2021, soit un EBIT 25% supérieur aux attentes, et un FCF sur le S2 de 7.2 MdE (x2 par rapport aux attentes), notamment grâce aux 3.2 MdE de synergies déjà réalisées en 2021 ' indique Oddo.



' Cette publication nous conforte pleinement dans notre opinion très positive sur Stellantis (OC revu en hausse à 30 E contre 27 E) qui demeure notre Top Pick sectoriel et fait également partie de la liste des convictions ODDO BHF ' rajoute l'analyste.



Oddo estime qu'il semble désormais acquis que le groupe visera à minima une MOP à deux chiffres de manière structurelle et que les synergies seront revues en hausse à la journée investisseurs la semaine prochaine (01/03).



' Concernant le FCF, nous sommes convaincus que la nouvelle progression des résultats, la maitrise des investissements et un impact BFR sans doute positif devraient permettre d'afficher une hausse par rapport à 2021 (8.2 MdEe contre 6.1 MdE) '.



