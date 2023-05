Stellantis : RBC renouvelle son opinion 'surperformance'

RBC Capital Markets a renouvelé mardi son opinion 'surperformance' sur le titre Stellantis, assortie d'un objectif de cours de 20 euros, estimant que la récente nomination de Natalie Knight en tant que directrice financière pourrait préfigurer d'une attention accrue au marché nord-américain.



'Knight sera basée à Auburn Hills, dans le Michigan, et nous pensons que son aptitude à cibler les investisseurs nord-américains a été l'un des critères principaux derrière sa nomination', souligne RBC.



D'après le broker canadien, la nouvelle cadre dirigeante pourrait être disposée à organiser davantage de rencontres avec la communauté financière aux Etats-Unis, un élément susceptible selon lui de permettre à Stellantis de rattraper son retard en termes de valorisation vis-à-vis de Ford et GM, qui ont l'habitude d'organiser régulièrement des réunions avec les investisseurs de la région.



Le courtier fait en effet remarquer qu'en dépit de marges opérationnelles bien supérieures, le titre Stellantis se traite aujourd'hui sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 1,4x, contre 1,5x pour GM et 2.0x pour Ford.



