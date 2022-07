Stellantis : Stifel reste à l'achat, objectif de cours à 28 E

Stellantis a enregistré une nouvelle performance solide en termes de bénéfice/fonds propres au premier semestre 2022, dans un contexte difficile estime l'analyste. Toutes les divisions, sauf Maserati, ont atteint une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres au premier semestre.



Le directeur financier ne voit 'aucune raison pour que la marge se détériore au second semestre'. En conséquence, Stifel a modifié sa séquence de BPA pour 2022/24 ' en laissant notre objectif de cours inchangé et nous continuons d'affirmer qu'une exécution impressionnante mérite mieux que cela '.



' Nous pensons qu'étant donné le déséquilibre actuel élevé entre la demande et l'offre (le LVP est à 20 % du pic de 2018), le risque de récession se situe probablement plus sur les prix.'



' Dans le pire des cas, continue Stifel, le BPA tomberait à 4,1 E en 2023 et l'action se négocierait à 3,3xP/E. Cela ressemble à un achat pour nous. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.