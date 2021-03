Stellantis : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Stellantis, 'en attendant des occasions de points d'entrée sur la valeur', tout en relevant son objectif de cours de 14,5 à 15 euros, au lendemain des résultats annuels du constructeur automobile.



'Cette présentation avait un fil rouge : l'opération n'est pas une fusion de crise et Stellantis ne sera pas une 'legacy company' coincée dans les vieux métiers de l'automobile. C'est une 'software company' ! Sous-entendu... regardez les multiples de Tesla', estime l'analyste.



'En attendant que les investisseurs se laissent séduire par C.Tavarez qui ne manque pas d'arguments, il faudra disposer de plus de détails avec le CMD prévu fin 2021 et passer un premier semestre encore incertain, pavé de puissants vents contraires', poursuit-il.



