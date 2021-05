Stellantis : Invest Securities ajuste son objectif de cours

Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Stellantis après le rebond de 7%, 'toujours à l'affût de points d'entrée', avec un objectif de cours, principalement corrigé de la déconsolidation de Faurecia, qui ressort à 16 euros contre 15 euros précédemment.



Commentant la présentation du CA trimestriel en données pro forma, le bureau d'études souligne que 'les pénuries et les ruptures de production ne sont pas à confondre avec la croissance de la demande auto qui reste solide en 2021'.



'Le pire des ruptures de production se déroule au deuxième trimestre après une perte de production de -11% au premier par rapport au plan de production', poursuit l'analyste. 'Les guidances étant inchangées, nos estimations 2021-23 sont maintenues'.



