Stellantis : Jefferies rehausse sa cible

Jefferies réaffirme son opinion 'achat' sur Stellantis avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 22 euros (ou de 25 à 26 dollars), à l'approche de la journée critique du 8 juillet que tiendra le constructeur automobile sur l'électrification.



'L'action a pris un certain élan ces dernières semaines mais, selon nous, elle continue de souffrir d'un déficit de notoriété par rapport à ses principales références de comparaison, VW et Ford', estime le broker.



Cependant, Jefferies indique prévoir une marge du premier semestre bien supérieure à 8% et augmenter de 5% son estimation de profit opérationnel (EBIT) pour 2021 à 12,7 milliards d'euros, niveau au-dessus du consensus.



