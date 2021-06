Stellantis : Oddo relève sa cible avant l'Electrification Day

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Stellantis, titre qui demeure un 'top pick', avec un objectif de cours relevé de 18 à 23 euros, abordant l'Electrification Day à venir (08/07) avec confiance et estimant qu'il s'agira d'un catalyseur pour le titre.



'Alors que la plupart des constructeurs mondiaux ont déjà dévoilé une accélération de leurs stratégies d'électrification, Stellantis a, en toute logique, donné la priorité à la construction du nouveau groupe et ne l'a pas encore communiquée en détail', souligne l'analyste.



Ainsi, le bureau d'études considère que le constructeur automobile franco-italien -issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler- 'paraît toujours, aux yeux de certains investisseurs, en retard' et reste, selon Oddo, 'largement sous-estimé'.



